ليفاندوفسكي على رادار أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية أن أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ليفاندوفسكي قد انتقل إلى برشلونة، العام 2022، قادمًا من بايرن ميونخ، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2026.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن الوضع الاقتصادي المعقَّد للنادي الإسباني قد يجبرهم على بيع النجم البولندي مقابل عرض جيد.

وأوضح التقرير أن أتلتيكو مدريد مهتم بضم ليفاندوفسكي، حيث يبحث النادي عن لاعب لشغل مركز المهاجم، بعد أن ألقت الهزيمة القاسية أمام برشلونة بثلاثية بظلالها على الفريق.