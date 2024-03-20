ليفاندوفسكي على رادار أتلتيكو مدريد
كشفت تقارير صحفية أن أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان ليفاندوفسكي قد انتقل إلى برشلونة، العام 2022، قادمًا من بايرن ميونخ، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2026.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن الوضع الاقتصادي المعقَّد للنادي الإسباني قد يجبرهم على بيع النجم البولندي مقابل عرض جيد.
وأوضح التقرير أن أتلتيكو مدريد مهتم بضم ليفاندوفسكي، حيث يبحث النادي عن لاعب لشغل مركز المهاجم، بعد أن ألقت الهزيمة القاسية أمام برشلونة بثلاثية بظلالها على الفريق.
ويعتمد دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على ألفارو موراتا، وممفيس ديباي، في مركز المهاجم، لكن النجم الهولندي تعرض لإصابة خطيرة ولا يزال بعيدًا عن أفضل مستوياته.
فيما أوضحت الصحيفة، أن ليفاندوفسكي، الذي يمر بأفضل لحظات الموسم، كان واضحًا بشأن نواياه، وصرّح بشكل قاطع في مقابلة مع وسيلة إعلام بولندية مؤخرًا، قائلاً: "سأبقى في برشلونة، أشعر براحة كبيرة في المدينة، وعائلتي أيضًا، نحن سعداء للغاية".
وحال انتهى الأمر بالنجم البولندي في أتلتيكو، سيصبح ثالث مهاجم ينتقل من برشلونة إلى الفريق المدريدي، في السنوات الأخيرة، بعد ديفيد فيا ولويس سواريز.
ليفاندوفسكي سجل 13 هدفًا لبرشلونة في الدوري الإسباني، إضافة لصناعته 8 أخرى، كما سجل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، هدفين في كأس ملك إسبانيا، ومثلهما في كأس السوبر الإسباني.