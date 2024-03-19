ليفاندوفسكي يكشف عن محاولته إقناع تشافي بالاستمرار مدربا لبرشلونة

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، عن محاولته إقناع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، بالعدول عن قراره الرحيل نهاية الموسم الجاري.

وكان تشافي أعلن بشكل رسمي رحيله عن مقعد المدير الفني لبرشلونة نهاية الموسم الجاري، رافضًا كل الضغوط التي تمارس عليه الفترة الأخيرة للتراجع عن قراره من قبل الإدارة.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات أبرزتها قناة "TV3"، اليوم الثلاثاء: "ذهبت إلى مكتبه بالفعل للتحدث معه عن قراره، تحدثنا عن ذلك، لكنني أدركت أنه لا يوجد خيار سوى الفوز بلقب".

وأضاف: "إنها مسؤولية الفريق أيضًا، الآن نتحدث أكثر عما يمكننا فعله للتطور وزيادة الفاعلية، لا نفكر في رحيل تشافي نهاية الموسم، نلعب مع تشافي ونريد الفوز معه".