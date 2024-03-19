ليفاندوفسكي يكشف عن محاولته إقناع تشافي بالاستمرار مدربا لبرشلونة
كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، عن محاولته إقناع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، بالعدول عن قراره الرحيل نهاية الموسم الجاري.
وكان تشافي أعلن بشكل رسمي رحيله عن مقعد المدير الفني لبرشلونة نهاية الموسم الجاري، رافضًا كل الضغوط التي تمارس عليه الفترة الأخيرة للتراجع عن قراره من قبل الإدارة.
وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات أبرزتها قناة "TV3"، اليوم الثلاثاء: "ذهبت إلى مكتبه بالفعل للتحدث معه عن قراره، تحدثنا عن ذلك، لكنني أدركت أنه لا يوجد خيار سوى الفوز بلقب".
وأضاف: "إنها مسؤولية الفريق أيضًا، الآن نتحدث أكثر عما يمكننا فعله للتطور وزيادة الفاعلية، لا نفكر في رحيل تشافي نهاية الموسم، نلعب مع تشافي ونريد الفوز معه".
وعن علاقته مع اللاعبين الشباب بالفريق، أمثال لامين يامال وكوبارسي، أوضح النجم البولندي: "لدي علاقة جيدة معهم، قبل التدريب أو في الملعب، يجب أن أشرح لهم أشياء أراها، إنهم لاعبون رائعون يتمتعون بجودة عالية، لكن من المهم أيضًا التوازن بين الشباب والخبرة".
وشهدت الفترة الأخيرة عودة ليفاندوفسكي بشكل مميز مع البارسا، فسجل هدفين في مرمى نابولي خلال مواجهتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كما صنع 3 أهداف وسجل هدفاً في آخر مباراتين بالدوري الإسباني.
وصنع ليفاندوفسكي هدفين وسجل آخر في ملعب "متروبوليتانو"، الأحد الماضي، ليقود البارسا لفوز ثمين على أصحاب الأرض، أتلتيكو مدريد، بنتيجة 3-0.
ووصل ليفاندوفسكي إلى 20 مشاركة تهديفية، بواقع 13 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة.
وتظهر أرقام المباريات الأخيرة توهج ليفاندوفسكي، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 أخرى في آخر 12 مباراة، بواقع مساهمة واحدة لكل مباراة.