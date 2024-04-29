أزمة كبرى تواجه برشلونة بسبب فيتور روكي
كشفت تقارير صحفية عن مواجهة نادي برشلونة أزمة كبرى بسبب لاعبه البرازيلي فيتور روكي.
وابتعد روكي عن الأضواء داخل النادي الكتالوني مؤخرًا، بعد بدء رحلته مع الفريق في يناير الماضي.
وخاض المهاجم الشاب 310 دقائق مع البارسا، لكنه لم يبدأ سوى مرة وحيدة في آخر 11 مباراة.
وأشارت التقارير إلى أن المباريات الـ6 المتبقية للفريق الكتالوني ستكون حاسمة في مصير صاحب الـ18 عامًا.
كما إن العائق الذي يمنع روكي من الاستمرار مع برشلونة هو قانون اللعب المالي النظيف، لأن النادي لم يتمكن من تسجيل عقده إلا لمدة 6 أشهر فقط، إذ سيقوم بإعادة تسجيل عقده في رابطة الدوري الإسباني من جديد في الصيف المقبل.
وألمحت التقارير إلى رغبة برشلونة في إعارة اللاعب إلى ناد آخر في الصيف المقبل، للحصول على فرصة اللعب بانتظام، وكسب الخبرات في الملاعب الأوروبية قبل العودة مستقبلًا للبلوغرانا.
ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قالت في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن "فيتور روكي، يفكر في البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم، رغم صعوبة تسجيله في الدوري الإسباني، إذ يرى أنه قادر على تقديم مساهمات إيجابية للفريق".
ويأمل روكي في الحصول على المزيد من الفرص من المدرب تشافي هيرنانديز، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.
وأشارت: "يُثير عدم تسجيل روكي في الدوري الإسباني مخاوف من فسخ عقده مع برشلونة، ففي حال لم يتمكن النادي من تسجيله، قد يُصبح النجم البرازيلي لاعبًا حرًّا، ما يعني أنه مُتاح للانضمام إلى أي نادٍ آخر، ويُدرك روكي ومحيطه هذه المخاوف، ويأملون تجنبها".
وأكدت الصحيفة: "في الواقع، تضمّنت عقود العديد من لاعبي برشلونة الجدد، مثل: إلكاي غوندوغان وإينيغو مارتينيز، بندًا ينص على فسخ العقد تلقائيًّا في حال لم يتمكن النادي من تسجيلهم".
ويضع برشلونة أمامه أولويات قبل تسجيل عقد روكي، وهي التعاقد مع لاعب وسط وجناح أيسر، بالإضافة إلى إعادة تسجيل عقد غافي في الصيف المقبل.
وقال تشافي هيرنانديز، مساء الأحد، عن مستقبل روكي: "خلال نهاية الموسم سنقرر ما هو الأفضل لكل لاعب، ولكن بالنسبة لروكي ليس من السهل القدوم من البرازيل واتخاذ القرار بشكل مباشر، التأقلم يستغرق وقتًا وفي نهاية الموسم سنقرر".