أزمة كبرى تواجه برشلونة بسبب فيتور روكي

كشفت تقارير صحفية عن مواجهة نادي برشلونة أزمة كبرى بسبب لاعبه البرازيلي فيتور روكي.

وابتعد روكي عن الأضواء داخل النادي الكتالوني مؤخرًا، بعد بدء رحلته مع الفريق في يناير الماضي.

وخاض المهاجم الشاب 310 دقائق مع البارسا، لكنه لم يبدأ سوى مرة وحيدة في آخر 11 مباراة.

وأشارت التقارير إلى أن المباريات الـ6 المتبقية للفريق الكتالوني ستكون حاسمة في مصير صاحب الـ18 عامًا.

كما إن العائق الذي يمنع روكي من الاستمرار مع برشلونة هو قانون اللعب المالي النظيف، لأن النادي لم يتمكن من تسجيل عقده إلا لمدة 6 أشهر فقط، إذ سيقوم بإعادة تسجيل عقده في رابطة الدوري الإسباني من جديد في الصيف المقبل.