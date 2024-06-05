يلعب لنفسه لا للفريق.. أسطورة منتخب هولندا يهاجم فرينكي دي يونغ

وكشف روود خوليت الذي قاد هولندا لإحراز لقب كأس أمم أوروبا 1988 في ألمانيا آنذاك أن فرينكي دي يونغ يلعب لنفسه ولا يوظف إمكانياته الفنية لفائدة المجموعة خلال أدائه مع برشلونة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لدي ما أقوله عن فرينكي، عندما بدأت اللعب في فينورد، كنت جناحًا أيمن، وقال لي الأسطورة يوهان كرويف حينها: "رود، عليك تحسين مستوى زملائك في الفريق واللعب للمجموعة، في البداية، لم أفهم ذلك ثم أدركت أنه يعيب علي أني أوظف إمكانياتي فقط لنفسي لا للفريق".

وتابع نجم الميلان السابق قوله: " لقد كشف كرويف عبوبي، لأنه عندما تقوم بتحسين أداء زملائك في الفريق، فإنك دائمًا ما تؤدي أداءً جيدًا.. ولكن هل يفعل فرينكي ذلك حقًا؟ أعتقد أن الإجابة ستكون بلا.. خلال كأس العالم 2022 في قطر، كان مثل الشبح في منتخب هولندا".

وشارك دي يونغ مع منتخب هولندا في 54 مباراة دولية وسجل هدفين كما كان حاضرا في كأس العالم الأخيرة وسيكون موجودا في تشكيلة بلاده في كأس أمم أوروبا بألمانيا في شهري يونيو ويوليو من العام الحالي.