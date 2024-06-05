يلعب لنفسه لا للفريق.. أسطورة منتخب هولندا يهاجم فرينكي دي يونغ
وجه أسطورة منتخب هولندا وميلان الإيطالي روود خوليت انتقادات لاذعة لمواطنه فرينكي دي يونغ على خلفية أداء الأخير مع ناديه برشلونة خلال موسم 2023 ـ 2024.
وعانى فرينكي دي يونغ (27 عاما) من الإصابة خلال الموسم الجاري مما حد من فاعليته وأدائه في الفريق الكتالوني، كما شكل ملف تمديد عقده مع الفريق والعروض التي تلقاها من أندية إنجليزية هاجسا له ولإدارة خوان لابورتا ومديره الرياضي ديكو.
وورغم انه لم يتعاف بنسبة 100% من إصابة في الكاحل في بداية العام الجاري، تم اختيار دي يونغ من قبل مدرب منتخب الطواحين الهولندية رونالد كومان للمشاركة في يورو 2024، الأمر الذي دفع بأسطورة الكرة الهولندية وبطل أوروبا 1988، روود خوليت لتوجيه انتقادات حادة جدا للاعب خط وسط نادي برشلونة.
وكشف روود خوليت الذي قاد هولندا لإحراز لقب كأس أمم أوروبا 1988 في ألمانيا آنذاك أن فرينكي دي يونغ يلعب لنفسه ولا يوظف إمكانياته الفنية لفائدة المجموعة خلال أدائه مع برشلونة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لدي ما أقوله عن فرينكي، عندما بدأت اللعب في فينورد، كنت جناحًا أيمن، وقال لي الأسطورة يوهان كرويف حينها: "رود، عليك تحسين مستوى زملائك في الفريق واللعب للمجموعة، في البداية، لم أفهم ذلك ثم أدركت أنه يعيب علي أني أوظف إمكانياتي فقط لنفسي لا للفريق".
وتابع نجم الميلان السابق قوله: " لقد كشف كرويف عبوبي، لأنه عندما تقوم بتحسين أداء زملائك في الفريق، فإنك دائمًا ما تؤدي أداءً جيدًا.. ولكن هل يفعل فرينكي ذلك حقًا؟ أعتقد أن الإجابة ستكون بلا.. خلال كأس العالم 2022 في قطر، كان مثل الشبح في منتخب هولندا".
وشارك دي يونغ مع منتخب هولندا في 54 مباراة دولية وسجل هدفين كما كان حاضرا في كأس العالم الأخيرة وسيكون موجودا في تشكيلة بلاده في كأس أمم أوروبا بألمانيا في شهري يونيو ويوليو من العام الحالي.