فان دير فارت يسخر من فرينكي دي يونغ
سخر الهولندي رافائيل فان دير فارت من مواطنه فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة.
وقال فان دير فارت لاعب ريال مدريد السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "فرينكي دي يونغ يلعب كرة القدم مثل ساعي البريد".
وأضاف خلال تعليقه على مباراة برشلونة ونابولي التي انتهت بالتعادل 1/1: "دي يونغ يستغرق وقتًا طويلًا لتمرير الكرة إلى الأمام، وبدلًا من ذلك يستمر في الركض ونقلها إلى زميله".
وأضاف: "بمجرد أن تبتعد عن خصمك، عليك أن تبقي الكرة تتحرك وتمررها".
كما انتقد الطريقة التي يتعامل بها برشلونة مع الضربات الركنية وقال: "الركنيات القصيرة هي أكبر إحباط لي في كرة القدم اليوم، انظر إلى هذه الأشياء، إنه يمررها إلى لامين يامال، ويلعبها إلى فرينكي، ويلعبها بيدري إلى الجانب الآخر، ثم يمررونها من الجانب الآخر، إنه أمر يزعجني حتى الموت".
غضب دي يونغ
وكان فرينكي دي يونغ غاضبا خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة برشلونة ونابولي وقال: "في الحقيقة أنا غاضب قليلا مما تكتبونه بشكل عام، حيث تظهر أشياء كثيرة غير صحيحة، وهذا يزعجني".
وأضاف: "ظهرت أكاذيب مثل أنني أحصل على راتب 40 مليون يورو وهذا بعيد تماما عما أحصل عليه، ولن أقول أرقاما".
وتابع دي يونغ: "أنا سعيد جدًا في برشلونة، وهو نادي أحلامي وآمل أن أواصل اللعب هنا لسنوات عديدة".
وأكد: "الصحافة تنتقد أحيانًا مستواي، وهذا لا يهم لأن لكل شخص رأيه، لكنني لا أقبل الأكاذيب".
وحاول برشلونة بيع دي يونغ الصيف الماضي إلى أندية في الدوري الإنجليزي، لكن اللاعب رفض كل محاولات التخلص منه.
وانضم دي يونغ لبرشلونة صيف عام 2019 من أياكس أمستردام مقابل 86 مليون يورو، وشارك مع النادي الكتالوني في 208 مباريات سجل فيها 16 هدفا وصنع 21 بحسب موقع "transfermarkt".