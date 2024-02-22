فان دير فارت يسخر من فرينكي دي يونغ

كما انتقد الطريقة التي يتعامل بها برشلونة مع الضربات الركنية وقال: "الركنيات القصيرة هي أكبر إحباط لي في كرة القدم اليوم، انظر إلى هذه الأشياء، إنه يمررها إلى لامين يامال، ويلعبها إلى فرينكي، ويلعبها بيدري إلى الجانب الآخر، ثم يمررونها من الجانب الآخر، إنه أمر يزعجني حتى الموت".

غضب دي يونغ

وكان فرينكي دي يونغ غاضبا خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة برشلونة ونابولي وقال: "في الحقيقة أنا غاضب قليلا مما تكتبونه بشكل عام، حيث تظهر أشياء كثيرة غير صحيحة، وهذا يزعجني".

وأضاف: "ظهرت أكاذيب مثل أنني أحصل على راتب 40 مليون يورو وهذا بعيد تماما عما أحصل عليه، ولن أقول أرقاما".