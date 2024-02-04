رد مثير من الزمالك على تساؤلات بشأن أموال الصفقات
ردّ الإعلامي أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على السؤال المنتشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بشأن مصدر الأموال التي تم بها إبرام صفقات انتقالات يناير.
ونجح نادي الزمالك في التعاقد مع كل من عبدالله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز، ومحمد شحاتة من طلائع الجيش، على سبيل الإعارة بنية البيع، وناصر ماهر من فيوتشر، ومهاب ياسر من الداخلية، ومحمد عاطف من طنطا، وأخيرًا زياد كمال من إنبي.
بالإضافة إلى التعاقد بصفقات انتقال حر مع كل من الأوغندي موتيابا، وأحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، والفلسطيني ياسر حمد.
وضجت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل بسؤال إلى مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشأن مصدر أموال تلك التعاقدات، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليًا.
ورد سالم، في تصريحات إذاعية، على سؤال: "من أين أتى الزمالك بهذه الأموال؟" قائلا: "هذا ملف غير مطروح للنقاش عبر وسائل الإعلام".
وأضاف: "المسموح له بطرح هذا السؤال هو الجهات الرقابية فقط في الدولة، وليس أي طرف آخر".
وواصل: "برأيي هذا السؤال غرضه الشو الإعلامي فقط"، مواصلا: "الزمالك ليس ناديا صغيرا، وهو قادر على توفير أمواله من موارده".
واعترف سالم بأن نادي الزمالك كان يعاني من قبل في كيفية إدارة موارده، ولكنه قال إن "مجلس الإدارة الحالي نجح في تحسين هذا الملف".
واختتم: "منذ أن تولى مجلس الإدارة المسؤولية وهناك لجنة استثمار وتنمية موارد، دورها توفير الأموال لمجلس الإدارة لسد احتياجاته اللازمة".
ويعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري؛ للحديث عن بعض الملفات المهمة، وتقديم السعيد والصفقات الجديدة لوسائل الإعلام والجمهور.
وكان الزمالك أعلن، أمس الأول الجمعة، التعاقد مع المدرب جوزيه غوميز، قبل أن يعتذر معتمد جمال المدرب المؤقت عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للمدرب البرتغالي الجديد، أمس السبت.
ويحتل الزمالك المركز 12 في جدول ترتيب الدوري المصري، وله 11 نقطة من ثماني مباريات في البطولة.