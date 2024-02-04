رد مثير من الزمالك على تساؤلات بشأن أموال الصفقات

ونجح نادي الزمالك في التعاقد مع كل من عبدالله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز، ومحمد شحاتة من طلائع الجيش، على سبيل الإعارة بنية البيع، وناصر ماهر من فيوتشر، ومهاب ياسر من الداخلية، ومحمد عاطف من طنطا، وأخيرًا زياد كمال من إنبي.

بالإضافة إلى التعاقد بصفقات انتقال حر مع كل من الأوغندي موتيابا، وأحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، والفلسطيني ياسر حمد.

وضجت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل بسؤال إلى مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشأن مصدر أموال تلك التعاقدات، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليًا.

ورد سالم، في تصريحات إذاعية، على سؤال: "من أين أتى الزمالك بهذه الأموال؟" قائلا: "هذا ملف غير مطروح للنقاش عبر وسائل الإعلام".

وأضاف: "المسموح له بطرح هذا السؤال هو الجهات الرقابية فقط في الدولة، وليس أي طرف آخر".

وواصل: "برأيي هذا السؤال غرضه الشو الإعلامي فقط"، مواصلا: "الزمالك ليس ناديا صغيرا، وهو قادر على توفير أمواله من موارده".

واعترف سالم بأن نادي الزمالك كان يعاني من قبل في كيفية إدارة موارده، ولكنه قال إن "مجلس الإدارة الحالي نجح في تحسين هذا الملف".

واختتم: "منذ أن تولى مجلس الإدارة المسؤولية وهناك لجنة استثمار وتنمية موارد، دورها توفير الأموال لمجلس الإدارة لسد احتياجاته اللازمة".