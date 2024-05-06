مدافع الزمالك يغضب جمهور النادي بمنشور عبر إنستغرام (صورة)

وأوقف سموحة الانتصارات المحلية لضيفه الزمالك وتغلب عليه 1-صفر اليوم الأحد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف سموحة في الدقيقة 53 عن طريق أبو بكر ليادي الذي تلقى تمريرة بينية متقنة من حسام حسن استقبلها بتسديدة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمد عواد حارس الزمالك.

وعقب المباراة قام ياسر حمد بنشر صورة له عبر خاصية "ستوري" عبر منصة "إنستغرام"، واحتفى فيها بحصوله على ثاني أفضل تقييم بين لاعبي الزمالك في المباراة.

وعقب نشر هذه الصورة، تعرض ياسر حمد لوابل من الانتقادات من جماهير الزمالك، بعد أن اتهمته بأنه تسبب في هدف الخسارة، بسبب تمركزه السيئ، مع تسببه في انفراد بآخر المباراة كاد أن يتسبب في زيادة أهداف الخسارة.