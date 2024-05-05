قبل مواجهة نهضة بركان.. الزمالك يسقط أمام سموحة بالدوري المصري

وجاء هدف سموحة في الدقيقة 53 عن طريق أبو بكر ليادي الذي تلقى تمريرة بينية متقنة من حسام حسن استقبلها بتسديدة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمد عواد حارس الزمالك.

وأنهى سموحة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حسن في الدقيقة 82 بداعي تعمد السقوط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، واستعان الحكم محمود البنا بتقنية الفيديو قبل اتخاذ قرار الطرد.