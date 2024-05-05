قبل مواجهة نهضة بركان.. الزمالك يسقط أمام سموحة بالدوري المصري
أوقف سموحة الانتصارات المحلية لضيفه الزمالك وتغلب عليه 1-صفر اليوم الأحد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم قبيل أيام من ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.
وجاء هدف سموحة في الدقيقة 53 عن طريق أبو بكر ليادي الذي تلقى تمريرة بينية متقنة من حسام حسن استقبلها بتسديدة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمد عواد حارس الزمالك.
وأنهى سموحة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حسن في الدقيقة 82 بداعي تعمد السقوط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، واستعان الحكم محمود البنا بتقنية الفيديو قبل اتخاذ قرار الطرد.
ورفع سموحة رصيده في المركز السادس إلى 31 نقطة من 20 مباراة، بينما تجمد رصيد الزمالك في المركز 12 عند 24 نقطة من 15 مباراة وهزيمته اليوم جاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: