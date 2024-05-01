هاري كين يفاجئ فينيسيوس بهذا الطلب
فاجأ الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بطلبه قميصه عقب المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.
وتعادل ريال مدريد خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ بهدفين لكل منهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.
ويقام لقاء الإياب بين الفريقين على استاد "سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد يوم الأربعاء الـ8 من مايو، وتأجل الحسم للأسبوع المقبل.
وأهدى كروس زميله فينيسيوس جونيور بينية متقنة في الدقيقة الـ25 لينفرد البرازيلي بمرمى مانويل نوير وينجح في تسجيل الهدف الأول بتسديدة أرضية رائعة.
بينما نجح هاري كين في تسجيل هدف أمام ريال مدريد من ركلة جزاء.
ووفقًا لِما ذكره الإعلامي خوسيه لويس سانشيز عبر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، فإن هاري كين توجه إلى فينيسيوس عقب المباراة وطلب منه الحصول على قميصه.
وأشاد كين عقب المباراة بالثنائي فينيسيوس ورودريغو، قائلًا: "إنهما من نوعية اللاعبين الذين يمكن أن يؤذوك في جزء من الثانية، كلنا شاهدنا الهدف الأول لفينيسيوس، جاء من حركة سريعة، هذا هو السبب وراء لعبهما لريال مدريد".
ورفع كين رصيده إلى 11 مساهمة في دوري الأبطال هذا الموسم برفقة بايرن ميونخ.
إذ نجح المهاجم الإنجليزي في تسجيل ثمانية أهداف وصناعة ثلاثة أخرى.
وبات كين أكثر لاعب إنجليزي في التاريخ مساهمة في الأهداف بموسم واحد في دوري أبطال أوروبا.