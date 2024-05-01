هاري كين يفاجئ فينيسيوس بهذا الطلب

فاجأ الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بطلبه قميصه عقب المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ بهدفين لكل منهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين على استاد "سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد يوم الأربعاء الـ8 من مايو، وتأجل الحسم للأسبوع المقبل.

وأهدى كروس زميله فينيسيوس جونيور بينية متقنة في الدقيقة الـ25 لينفرد البرازيلي بمرمى مانويل نوير وينجح في تسجيل الهدف الأول بتسديدة أرضية رائعة.

بينما نجح هاري كين في تسجيل هدف أمام ريال مدريد من ركلة جزاء.