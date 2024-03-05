إنريكي يتهرب من أسئلة الصحفيين حول مستقبل مبابي
تهرب المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، من الأسئلة حول مستقبل نجمه كيليان مبابي.
وقال إنريكي إنه يضع تركيزه على مواجهة ريال سوسيداد، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.
ولم يلعب مبابي، الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، مباراة كاملة مع فريقه منذ أن أخبر إدارة ناديه بأنه سيرحل نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده.
ومنذ تسجيله هدف الفوز بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء أمام نانت في 17 فبراير، تم استبدال مبابي في مباراتين متتاليتين في الدوري الفرنسي، انتهتا بتعادل باريس سان جيرمان.
وبدا إنريكي مضطربا أحيانا بعدما أحاطت به عدة أسئلة حول مستقبل مبابي (25 عاما)، وظل يمازح المترجم الخاص بالاتحاد الأوروبي للعبة بأنه لا يفهم الأسئلة الموجهة إليه.
وقال إنريكي: "من السهل للغاية التعامل مع تدفق الأسئلة حول مبابي".
وأضاف: "أنا فقط أتلقى الأسئلة التي يودها الصحفيون وأجيب على ما أريده، هذا أسلوبي".
وتابع المدرب الإسباني: "المباراة في غاية الأهمية لذا لن أقوم بأي تعليقات عن مبابي".
وفاز باريس سان جيرمان 2/0 على ريال سوسيداد في مباراة الذهاب، وسجل مبابي هدفا.
وقال إنريكي: "مباريات الإياب في دوري الأبطال جميعها صعبة، النتيجة التي تحصلنا عليها جيدة لكنها قد تكون خادعة إذا لم نلعب بالانطباع المطلوب".
وأتم: "إذا بدأت المباراة من دون وعي بطبيعتها، فسينال منك الإحباط، وهذا ما أحاول تجنبه".