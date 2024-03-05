إنريكي يتهرب من أسئلة الصحفيين حول مستقبل مبابي

تهرب المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، من الأسئلة حول مستقبل نجمه كيليان مبابي.

وقال إنريكي إنه يضع تركيزه على مواجهة ريال سوسيداد، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

ولم يلعب مبابي، الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، مباراة كاملة مع فريقه منذ أن أخبر إدارة ناديه بأنه سيرحل نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده.

ومنذ تسجيله هدف الفوز بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء أمام نانت في 17 فبراير، تم استبدال مبابي في مباراتين متتاليتين في الدوري الفرنسي، انتهتا بتعادل باريس سان جيرمان.