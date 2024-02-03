لحظة الحسم.. تقرير يفجر مفاجأة حول انضمام مبابي لريال مدريد
كشفت تقارير صحفية عن القرار النهائي للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والذي ينتهي تعاقده مع فريقه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، ولم يقم اللاعب حتى الآن بتجديد تعاقده أو الإعلان عن مستقبله.
مبابي، البالغ 25 عاما، ينتهي تعاقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل علما بأنه انضم لصفوف الفريق في صيف 2017 قادما من موناكو.
وكان النجم الفرنسي أبلغ إدارة ناديه في أوائل صيف العام الماضي 2023 أنه لن يفعل بند التمديد لموسم ثالث حتى صيف 2025.
وقالت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، في تقرير لها، اليوم السبت، إنه "بالنسبة لباريس سان جيرمان والعديد من اللاعبين الرئيسيين في كرة القدم الفرنسية، لم يعد هناك مجال للشك، فقد قرر مبابي مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر نادٍ في العالم، والذي كان ينتظره دائمًا، وهو ريال مدريد".
وأضاف التقرير: "يفكر كيليان في اللحظة المناسبة للإعلان عن قراره بالانضمام إلى ريال مدريد، باريس سان جيرمان يعتبر نفسه خسر المعركة للحفاظ على مبابي، في الوقت نفسه، يسود التفاؤل في مدريد، بينما تجري خلف الكواليس مفاوضات لإبرام أكبر عقد للاعب".
وكانت شبكة "ريليفو" الإسبانية، قالت إن هناك حالة متزايدة من التفاؤل بين لاعبي ريال مدريد بشأن قدوم مبابي، ما يدل على أن هناك شيئا ما يحدث في الصفقة.
وأشارت إلى أن لاعبي الريال بات لديهم شعور بأن مبابي سيصل في الصيف بشكل مؤكد، خصوصًا أن مسؤولي الميرنغي ملتزمون بالخطة الموضوعة لحسم الصفقة.
من جانبه، قال رامون ألفاريز، الصحفي بصحيفة "ماركا"، في تقرير له مؤخرا: "خطة مبابي هي إبلاغ باريس سان جيرمان بقراره الرسمي قريبًا جدًا.. قد يحدث ذلك الأسبوع المقبل".
وأضاف: "جميع المصادر التي تم الرجوع إليها تشير إلى أن قرار مبابي هو عدم التجديد مع باريس سان جيرمان".