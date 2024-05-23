تشيلسي ينقضُّ على صفقة الهلال والأهلي السعوديين

ويحظى المهاجم الذي يمكن أن يغادر نابولي قريبًا، بمنافسة قوية للحصول على خدماته خلال هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية سابقة كشفت أن نادييْ الهلال والأهلي السعوديين، أبديا رغبتهما بضم اللاعب النيجيري، وأنهما على استعداد لتقديم مبلغ عقد ضخم له.

وقال موقع "Team Talk" إن نادي تشيلسي يتقدم بفارق كبير على باريس سان جيرمان والأندية السعودية في سباق التعاقد مع المهاجم أوسيمين.

وأشار الموقع إلى أنه ليست هناك فرصة لذهاب أوسيمين إلى المملكة العربية السعودية أيضًا، لأنه يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أن مسؤولي نابولي لا يرفضون بيع عقد اللاعب، ولكنهم يطالبون بمبلغ ضخم يصل حوالي 130 مليون يورو.

ويلعب فيكتور أوسيمين، البالغ من العمر 25 عامًا، لنادى نابولي منذ 2020، قادمًا من ليل الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 110 ملايين يورو.