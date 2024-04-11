أوسيمين يقترب من ارتداء قميص باريس سان جيرمان
اقترب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، من الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد أوسيمين مع نابولي في صيف عام 2026.
وسجل أوسيمين 31 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة لنابولي في الموسم السابق، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي.
وقالت صحيفة Mattino الإيطالية، إن باريس سان جيرمان وضع أوسيمين على رأس قامة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة: "ممثلو باريس سان جيرمان أتموا الاتفاق مع أوسيمين بشأن شروط التعاقد، وسيكون الاتفاق على عقد مدته 4 سنوات، براتب 13 مليون يورو سنويا".
وأضافت: "إدارة باريس جاهزة لتفعيل الشرط الجزائي في عقد أوسيمين، البالغ 120 مليون يورو، وستقوم بتسديده لإدارة نابولي".
وتوج أوسيمين أخيرا بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، متفوقا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأصبح الهداف النيجيري أحد أفضل اللاعبين في العالم، منذ الموسم الماضي، الذي قاد فيه نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي.