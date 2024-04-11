أوسيمين يقترب من ارتداء قميص باريس سان جيرمان

وينتهي عقد أوسيمين مع نابولي في صيف عام 2026.

وسجل أوسيمين 31 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة لنابولي في الموسم السابق، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة Mattino الإيطالية، إن باريس سان جيرمان وضع أوسيمين على رأس قامة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة: "ممثلو باريس سان جيرمان أتموا الاتفاق مع أوسيمين بشأن شروط التعاقد، وسيكون الاتفاق على عقد مدته 4 سنوات، براتب 13 مليون يورو سنويا".

وأضافت: "إدارة باريس جاهزة لتفعيل الشرط الجزائي في عقد أوسيمين، البالغ 120 مليون يورو، وستقوم بتسديده لإدارة نابولي".