ليل الفرنسي ينجح في خطف هدف الاتحاد ويتعاقد مع جينيسيو



أعلن نادي ليل الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي اليوم الأربعاء رسميا تعيين برونو جينيسيو مدربا جديدا له خلفا للبرتغالي باولو فونسيكا الذي ترك منصبه بعد تجربة لمدة عامين، والذي ذكرت وسائل إعلام أنه من المحتمل أن ينتقل لتدريب ميلان الإيطالي.

وكان جينيسيو (57 عاما) لاعب وسط في أولمبيك ليون لمدة عشر سنوات قبل أن يتولى تدريب الفريق لأربع سنوات، وكانت آخر تجاربه التدريبية مع ستاد رين حيث قضى عامين.

وقال أوليفييه ليتانغ رئيس نادي ليل في بيان "لم يكن الأمر صعبا علينا عند رحيل باولو فونسيكا أن نتواصل مع برونو، لأنه كان المدرب الوحيد الذي اتصلنا به وتحدثنا معه.

وارتبط اسم المدرب الفرنسي، خلال الفترة الماضية، بنادي الاتحاد، الذي يلعب فيه كريم بنزيما، والذي لا يزال يبحث عن مدرب لخلافة الأرجنتيني مارسيلو غالاردو الذي حل، في نوفمبر 2023، للإشراف على الفريق الأول لكنه مُني بنتائج محبطة دفعت مسؤولي النادي للتفكير جدّيًا في إقالته من منصبه رغم أن عقده يستمر حتى يونيو 2025.

ولم يتولَ برونو جينيسيو قيادة أي فريق منذ رحيله عن تدريب ستاد رين، في نوفمبر الماضي، والذي أشرف على تدريبه، في الفترة من مارس 2021 وحتى نوفمبر من العام الماضي، قبل أن يخطفه نادي ليل رغم مساعي نادي الاتحاد للتوقيع معه.