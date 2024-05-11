إنريكي يعلق على قرار مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان

وأعلن مبابي، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، رحيله في مقطع فيديو، أمس الجمعة، بعد أشهر من التكهنات بشأن مستقبله.

وقال إنريكي للصحفيين، اليوم السبت: "لا يمكنني إلا أن أقول أشياء رائعة عن مبابي سواء كلاعب أو على الصعيد الشخصي.

"أتفهم قراره، كان هنا منذ سبع سنوات وباعتباره أسطورة للنادي فإنه قدم كل شيء، وهذا النادي أعطاه كل شيء أيضا. أتمنى له كل التوفيق في المستقبل.

"أنا فخور بوجوده في هذا الفريق، لقد ساعدنا، وكقائد للفريق فإنه فعل ذلك بابتسامة على وجهه".

لكن خسارة مبابي، الذي سجل 255 هدفا لباريس سان جيرمان في كافة المسابقات وفاز معه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي، لن تغير الأمور في النادي، بحسب إنريكي.