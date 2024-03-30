بيراميدز يحرم الزمالك من "صفقة الموسم"

أكد مصدر مقرب من رمضان صبحي أن اللاعب يقترب من تجديد تعاقده مع بيراميدز خلال الفترة الحالية، بعد أسابيع من تقارير عن اقترابه من الانتقال للزمالك.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن مسؤولي بيراميدز عقدوا جلسة مع رمضان صبحي، البالغ من العمر 27 عاما، لتمديد تعاقده مع الفريق.

وتابع أن اللاعب رحب بالاستمرار مع بيراميدز لمدة ثلاث سنوات مقبلة، علما أن العقد الحالي ينتهي في يونيو 2025.

وأوضح المصدر أن رمضان صبحي كان قريبا من الانتقال للزمالك في الفترة الماضية، ولكن الأمور لم تسر بشكل جيد بين إدارتي الفريقين.