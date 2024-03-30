بيراميدز يحرم الزمالك من "صفقة الموسم"
أكد مصدر مقرب من رمضان صبحي أن اللاعب يقترب من تجديد تعاقده مع بيراميدز خلال الفترة الحالية، بعد أسابيع من تقارير عن اقترابه من الانتقال للزمالك.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن مسؤولي بيراميدز عقدوا جلسة مع رمضان صبحي، البالغ من العمر 27 عاما، لتمديد تعاقده مع الفريق.
وتابع أن اللاعب رحب بالاستمرار مع بيراميدز لمدة ثلاث سنوات مقبلة، علما أن العقد الحالي ينتهي في يونيو 2025.
وأوضح المصدر أن رمضان صبحي كان قريبا من الانتقال للزمالك في الفترة الماضية، ولكن الأمور لم تسر بشكل جيد بين إدارتي الفريقين.
وأتم أن رمضان صبحي أغلق صفحة انتقاله للزمالك ويرغب في الاستمرار مع بيراميدز، واختتم المصدر: "رمضان صبحي يئس من كل محاولات عودته للأهلي والرفض التام، ويرغب في البقاء مع بيراميدز".
وخرج رمضان صبحي من الأهلي معارا إلى ستوك سيتي وهيديرسفيلد تاون، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز في 2020.
وسجل رمضان صبحي هدفا وصنع آخر في 15 مباراة مع بيراميدز الموسم الحالي، وبالمجمل لعب للفريق 116 مباراة سجل فيها 30 هدفا وصنع 21.
وحصد بيراميدز 25 نقطة من 15 مباراة في الدوري المصري.
ومن المقرر أن يلعب مع طلائع الجيش والجونة والمقاولون العرب في الجولات الثلاث المقبلة.