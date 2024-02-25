الزمالك يكشف شرطه الأساسي لضم رمضان صبحي
كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن الشرط الأساسي لإمكانية ضم رمضان صبحي، نجم بيراميدز الحالي والأهلي السابق، للفريق الأبيض.
وكان نادي الزمالك دخل بالفعل في مفاوضات مع رمضان صبحي؛ إذ كشف سابق حسين السيد، عضو مجلس إدارة النادي، بأن نجم بيرايدز لديه رغبة في الانضمام للقلعة البيضاء، وهناك رغبة مشتركة ولكن لم يحدث توافق.
بينما قال نصر في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، عن رمضان صبحي وإمكانية ضمه للفريق الأبيض: "لا شك أنه لاعب ممتاز، لكن رأيي الشخصي إنه يكون هو حابب الانضمام لنا، هذا الأمر يفرق جدًا، أن يُحب هو التواجد، إذا حدث ذلك فأهلًا وسهلًا به معنا".
وتابع: "الزمالك أينما وجد فلا بد أن يكون منافسا على المركز الأول في أي بطولة لآخر دقيقة في المسابقات التي يشارك بها".
وبسؤاله عن تجديد التعاقد مع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أوضح نائب الزمالك: "شيكابالا بالنسبة لي من أفضل من لمسوا الكرة في مصر، وسنسعى للتجديد معه وبدأنا في المفاوضات، وسنحسم هذا الملف قريبا".
وعن قضية غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، أشار إلى أنه "لا يجوز للزمالك التنازل عن حقوقه؛ لأن هذه أموال النادي وليست مستحقات شخصية، فالتهاون في هذا الملف ينتج عنه تهمة إهدار المال العام".
واختتم: "هناك شيء يخطئ الناس في تقديره، بعضهم يحسب قيمة غرامة كهربا بسعر الدولار في السوق السوداء، وهذه حسابات خاطئة، هذه الأموال سيتم تحويلها بسعر البنك بشكل طبيعي، فليس من حق النادي اللجوء إلى السوق الموازي".