الزمالك يكشف شرطه الأساسي لضم رمضان صبحي

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن الشرط الأساسي لإمكانية ضم رمضان صبحي، نجم بيراميدز الحالي والأهلي السابق، للفريق الأبيض.

وكان نادي الزمالك دخل بالفعل في مفاوضات مع رمضان صبحي؛ إذ كشف سابق حسين السيد، عضو مجلس إدارة النادي، بأن نجم بيرايدز لديه رغبة في الانضمام للقلعة البيضاء، وهناك رغبة مشتركة ولكن لم يحدث توافق.

بينما قال نصر في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، عن رمضان صبحي وإمكانية ضمه للفريق الأبيض: "لا شك أنه لاعب ممتاز، لكن رأيي الشخصي إنه يكون هو حابب الانضمام لنا، هذا الأمر يفرق جدًا، أن يُحب هو التواجد، إذا حدث ذلك فأهلًا وسهلًا به معنا".