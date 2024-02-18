انفراجة مهمة في أزمة غرامة كهربا
كشفت مصادر لـ"إرم نيوز" عن قرب حدوث انفراجة في أزمة غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلي، لصالح الزمالك.
ويحق للزمالك الحصول على 2.4 مليون دولار، بموجب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد رحيله عن النادي، وعدم التزامه بتعاقده قبل 4 أعوام.
وأعلن النادي الأهلي المصري، يوم الأحد، أن مجلس إدارة النادي سيزور غريمه التقليدي الزمالك، الاثنين، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وذكر الأهلي، عبر موقعه الرسمي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب سيزور نادي الزمالك؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.
وأكدت مصادر، لـ"إرم نيوز"، أن زيارة مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب قد تشهد إنهاء الأزمة في ظل تقارب وجهات النظر بين الناديين خلال الفترة الأخيرة.
وستكون أزمة كهربا محل نقاش بين رئيسي الناديين، خلال زيارة الغد، لإنهائها بشكل أسرع، وفقًا لما أكدت المصادر.
يذكر أن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قال سابقًا إن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق أو تسوية مرضية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بما لا يخلّ بمبدأ حفظ النادي لحقوقه.
كما قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق أيضًا، إن هناك تواصلا مع الأهلي بشأن غرامة كهربا، موضحًا: "نحن على علاقة طيبة معهم، وهي غرامة على اللاعب نفسه، وليست على النادي".
وفسخ كهربا تعاقده مع الزمالك بصورة غير قانونية عام 2019، وتم تغريمه ماليًا من قبل المحكمة الرياضية "كاس" مليونيْ دولار، بالإضافة إلى 5% من الفوائد. ولم يُسدد كهربا مبلغ الغرامة للقلعة البيضاء حتى الآن.
وانتقل كهربا إلى الأهلي بعد فترة وجيزة مع أفيش البرتغالي، الذي أعلن إفلاسه لاحقًا.