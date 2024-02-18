انفراجة مهمة في أزمة غرامة كهربا

ويحق للزمالك الحصول على 2.4 مليون دولار، بموجب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد رحيله عن النادي، وعدم التزامه بتعاقده قبل 4 أعوام.

وأعلن النادي الأهلي المصري، يوم الأحد، أن مجلس إدارة النادي سيزور غريمه التقليدي الزمالك، الاثنين، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وذكر الأهلي، عبر موقعه الرسمي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب سيزور نادي الزمالك؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وأكدت مصادر، لـ"إرم نيوز"، أن زيارة مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب قد تشهد إنهاء الأزمة في ظل تقارب وجهات النظر بين الناديين خلال الفترة الأخيرة.

وستكون أزمة كهربا محل نقاش بين رئيسي الناديين، خلال زيارة الغد، لإنهائها بشكل أسرع، وفقًا لما أكدت المصادر.