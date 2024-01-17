أنشيلوتي يعلق على رفض أتلتيكو مدريد عمل ممر شرفي

وعلق أنشيلوتي على رفض أتلتيكو مدريد إقامة الممر الشرفي بالقول: "أحترم قرارات كل ناد، سواء تم القيام به أو لا".

وعن الوضع الصعب لتشافي مدرب برشلونة، قال أنشيلوتي: "لم أضع أحدا في موقف صعب، أعتقد أن تشافي لديه كل ما يلزم للخروج من هذا الموقف، وأحترم جميع زملائي".

وأكد المدرب الإيطالي جاهزية لاعبي ريال مدريد للديربي على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في دور الـ16 من كأس إسبانيا.

وقال أنشيلوتي: "الفريق في حالة جيدة، المباراة صعبة للغاية، تتطلب الكثير، وستكون أكثر تعقيدا لأنهم أكثر قوة في ملعبهم".