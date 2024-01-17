أنشيلوتي يعلق على رفض أتلتيكو مدريد عمل ممر شرفي
علق كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على رفض أتلتيكو مدريد تنظيم ممر شرفي لفريقه قبل مواجهة الفريقين في كأس إسبانيا.
ويحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو مدريد غدا الخميس، بعد أيام من فوز الميرنغي 5/3 على أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وكشف برنامج "الشرينغيتو" أن أتلتيكو مدريد لا يخطط لإقامة ممر شرفي للاعبي ريال مدريد، إذ، غالبًا، ما تقوم الأندية بعمل ممر شرفي للمنافس في أول مباراة يلعبها بعد أن يُتوج ببطولة.
وعلق أنشيلوتي على رفض أتلتيكو مدريد إقامة الممر الشرفي بالقول: "أحترم قرارات كل ناد، سواء تم القيام به أو لا".
وعن الوضع الصعب لتشافي مدرب برشلونة، قال أنشيلوتي: "لم أضع أحدا في موقف صعب، أعتقد أن تشافي لديه كل ما يلزم للخروج من هذا الموقف، وأحترم جميع زملائي".
وأكد المدرب الإيطالي جاهزية لاعبي ريال مدريد للديربي على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في دور الـ16 من كأس إسبانيا.
وقال أنشيلوتي: "الفريق في حالة جيدة، المباراة صعبة للغاية، تتطلب الكثير، وستكون أكثر تعقيدا لأنهم أكثر قوة في ملعبهم".
وبشأن موقف المهاجم البرازيلي رودريغو من المشاركة في الديربي، أوضح المدرب الإيطالي: "سيكون قادرا على اللعب، حاليا هو في أفضل مستوى له، إنه لاعب حاسم".
أما عن فينيسيوس جونيور فقال: "عاد إلى أفضل مستوياته، كان بحاجة إلى وقت ليتعلم كيفية اللعب أكثر داخل المنطقة، وهو ما يجعله أكثر خطورة، وأعجبني حديثه بعد الكلاسيكو أكثر من أهدافه الثلاثة".
وواصل: "أحب الأجواء لدينا في النادي وفي غرفة الملابس، هذا هو النجاح، الروح الفريدة للفريق، نحن نلعب كرة قدم جيدة وقوية وبأفكار واضحة، لا أقول ذلك أنا فقط، أريغو ساكي قال لي ذلك أمس عبر الهاتف".
ويسعى ريال مدريد لتجاوز أتلتيكو مدريد ومواصلة مشواره في البطولة التي أحرزها الموسم الماضي.