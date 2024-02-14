شقيق كريم بنزيما يسخر من الصحف الفرنسية (صورة)
سخر جريسي، شقيق كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، من تعليقات الصحف الفرنسية بعد تداولهم خبر استبعاد اللاعب عن مواجهة نافباخور الأوزبكي في بطولة دوري أبطال آسيا
وجاء استبعاد بنزيما بداعي عدم الجاهزية الفنية والبدنية، بحسب ما ذكره الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني للاتحاد.
وتداولت الصحف الفرنسية الخبر عبر حساباتها الرسمية، قائلين إن اللاعب تم تجميده من قبل مدربه غاياردو.
ولكن يبدو أن شقيق اللاعب قرر السخرية من الأمر على طريقته، حيث نشر صورًا لهذه الأخبار عبر حسابه على منصة "إنستغرام" ووضع إيموجي ضاحكة ووجوه مهرجين.
وكان غاياردو برَّر استبعاد بنزيما من مواجهة الطائي في الدوري السعودي، الأربعاء الماضي، لعدم جاهزية اللاعب بعد غيابه عن التدريبات.
ويلعب الاتحاد، مساء الخميس المقبل، مع فريق نافباخور في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.
وأشارت تقارير إلى أن غاياردو يتجه إلى خوض مواجهة نافباخور، بالخماسي الأجنبي، وهم: المصري أحمد حجازي، والفرنسي نغولو كانتي، والبرازيليان فابينيو ورومارينيو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، مع استبعاد بنزيما الذي لم يشارك منذ فترة طويلة.
وسافر مع بعثة الفريق الخماسي السابق بالإضافة إلى المدافع البرازيلي لويز فيليبي، لكن سيتم استبعاد لاعب واحد قبل المباراة بسبب لوائح البطولة.
ويسعي الاتحاد إلى تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل على الأقل قبل موقعة الإياب على ملعبه لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية.