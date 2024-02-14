شقيق كريم بنزيما يسخر من الصحف الفرنسية (صورة)

سخر جريسي، شقيق كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، من تعليقات الصحف الفرنسية بعد تداولهم خبر استبعاد اللاعب عن مواجهة نافباخور الأوزبكي في بطولة دوري أبطال آسيا

وجاء استبعاد بنزيما بداعي عدم الجاهزية الفنية والبدنية، بحسب ما ذكره الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني للاتحاد.

وتداولت الصحف الفرنسية الخبر عبر حساباتها الرسمية، قائلين إن اللاعب تم تجميده من قبل مدربه غاياردو.

ولكن يبدو أن شقيق اللاعب قرر السخرية من الأمر على طريقته، حيث نشر صورًا لهذه الأخبار عبر حسابه على منصة "إنستغرام" ووضع إيموجي ضاحكة ووجوه مهرجين.