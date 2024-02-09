كريم بنزيما يرد على تقارير رحيله عن الاتحاد

وكان بنزيما قد فاجأ مشجعيه بإعادة فتح حسابه في موقع "إنستغرام"، اليوم الجمعة مرة أخرى، ولكن بشكل أثار صدمة لدى مشجعي الاتحاد.

وفوجئ متابعو بنزيما، بقيام النجم الفرنسي بحذف كل صوره الخاصة مع نادي الاتحاد من حسابه، دون أي تعليق منه حتى الآن.

وشدد بنزيما على أنه لن يعمل بمفرده في أي فريق، قائلا: "الناس عندما يشاهدون القميص رقم (9)، يعتقدون بأن هذا الشخص يمكنه تسجيل 50 هدفا ولكن هذا الأمر ليس صحيحا".

وأوضح: "بالنسبة لي هي معايير خاطئة بكل تأكيد، لأنني ألعب ضمن مجموعة مكونة من 11 لاعبا".

وواصل: "هدفي أن أساعد الفريق بأقصى طريقة ممكنة".

وعن موعد اعتزاله قال: "أنا من سيقرر متى ستنتهي مسيرتي مع الاتحاد، والوقت سيخبرنا بما سيحدث مستقبلا".