فيفا يكشف فرصة ميسي الأخيرة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025
قالت مصادر إعلامية إن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يملك فرصا ضئيلة في قيادة ناديه الحالي إنتر ميامي الأمريكي للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية 2025.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق عن نظام جديد لبطولة كأس العالم للأندية؛ بحيث تقام كل 4 سنوات، وبمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.
وفي أبريل الماضي، بدأ الإعلان رسميا عن الأندية التي ستشارك في مونديال الأندية بصيغته الموسعة، حيث ضمنت الكرة العربية مشاركة 5 أندية وهي الهلال السعودي والعين الإماراتي عن الاتحاد الآسيوي والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي عن الاتحاد الإفريقي.
وشهدت الأوساط الكروية سؤالا حول هوية الفريق الأمريكي الذي سيشارك في النسخة الأولى بهذا النظام عام 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيكون لها فريق ممثل عنها، باعتبارها صاحبة الضيافة.
وبما أن ميسي، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، في الوقت الحالي؛ فإن الأنظار كلها تتجه إليه، لمعرفة مصيره من المشاركة في هذا الحدث الكبير، من عدمه.
وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" أن هناك خيارين أو فرصتين لضمان ظهور النجم الأرجنتيني في مونديال الأندية، الخيار الأول هو أن إنتر ميامي يفوز بنهائي تصفيات الدوري الأمريكي "MLS"، أما الخيار الثاني فأن يكون إنتر ميامي هو الفائز بلقب درع المشجعين "بطل التصفيات ضد بطل الكأس".
ويضم الدوري الأمريكي (MLS) 29 فريقًا، على مجموعتين، بحيث يتأهل أول كل قسم منهما، إلى التصفيات النهائية مباشرة، بينما يخوض أصحاب المراكز من الثاني إلى السابع، ملحقا فيما بينهم، من أحل التأهل إلى التصفيات النهائية أيضًا.
وسيكون هذا البطل؛ هو ممثل الولايات المتحدة في كأس العالم للأندية 2025، إذا تم اعتماد الخيار الأول، إما إذا تم الاتجاه إلى الخيار الثاني؛ سيتم الانتظار لحين التعرف على الفائز بمباراة "درع المشجعين".
وبالتالي.. إذا فاز ميسي مثلًا، بلقب الدوري مع إنتر ميامي، وخسر "درع المشجعين"، وتم اعتماد الخيار الثاني؛ فإنه لن يشارك في كأس العالم للأندية.
جدير بالذكر أن نادي إنتر ميامي، تحت قيادة ميسي، يتصدر جدول ترتيب المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي، في الموسم الحالي، برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق سينسيناتي، الذي لعب مباراتين أقل.