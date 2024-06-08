فيفا يكشف فرصة ميسي الأخيرة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025

قالت مصادر إعلامية إن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يملك فرصا ضئيلة في قيادة ناديه الحالي إنتر ميامي الأمريكي للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية 2025.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق عن نظام جديد لبطولة كأس العالم للأندية؛ بحيث تقام كل 4 سنوات، وبمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وفي أبريل الماضي، بدأ الإعلان رسميا عن الأندية التي ستشارك في مونديال الأندية بصيغته الموسعة، حيث ضمنت الكرة العربية مشاركة 5 أندية وهي الهلال السعودي والعين الإماراتي عن الاتحاد الآسيوي والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي عن الاتحاد الإفريقي.

وشهدت الأوساط الكروية سؤالا حول هوية الفريق الأمريكي الذي سيشارك في النسخة الأولى بهذا النظام عام 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيكون لها فريق ممثل عنها، باعتبارها صاحبة الضيافة.

وبما أن ميسي، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، في الوقت الحالي؛ فإن الأنظار كلها تتجه إليه، لمعرفة مصيره من المشاركة في هذا الحدث الكبير، من عدمه.