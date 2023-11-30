شقيق أليخاندرو غارناتشو يهاجم فرديناند.. ما علاقة رونالدو وميسي؟
اتهم روبرتو غارناتشو شقيق أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، اللاعب السابق ريو فرديناند بـ"اختلاق أشياء لإيجاد الكراهية" بعد أن ادَّعى أن ليونيل ميسي ألغى متابعة اللاعب غارناتشو بسبب إعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ولا يخفى على الجميع إعجاب أليخاندرو غارناتشو برونالدو، وغالبًا ما يحتفل بتسجيل الأهداف على طريقة النجم البرتغالي.
وتصدر غارناتشو عناوين الأخبار عندما سجَّل أحد أفضل الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من ضربة خلفية رائعة خلال فوز مانشستر يونايتد 3/0 على إيفرتون في جوديسون بارك، يوم الأحد.
وبعد هدفه المذهل احتفل غارناتشو البالغ من العمر 19 عامًا على طريقة رونالدو "SIU"، وسبق أن قال علنًا إن رونالدو هو "مثله الأعلى".
ومع ذلك، انتقد أليخاندرو، شقيق غارناتشو، مزاعم فرديناند بأن إعجابه برونالدو سبب إلغاء ميسي، زميله في منتخب الأرجنتين، إعجابه به بسبب النجم البرتغالي.
وكتب شقيق غارناتشو عبر حسابه في منصة "X": " هذا غير صحيح، ميسي لم يتابعه قط".
وأضاف: "توقفوا عن اختلاق الأشياء فقط لإثارة الكراهية، أليخاندرو غارناتشو يحبهما ومعجب بهما وأنتم جميعًا تحاولون خلق منافسة".
وفي حديثه في وقت سابق من هذا الأسبوع عن غارناتشو، قال فرديناند: "أخبرني غارناتشو أن ميسي ألغى متابعته؛ لأنه لا يخفي تفضيله لرونالدو".
ورد فرديناند على تغريدة روبرتو شقيقة أليخاندرو، قائلًا: "كانت سخرية يا أخي".
وتزامل غارناتشو مع رونالدو في مانشستر يونايتد بعد عودة النجم البرتغالي إلى أولد ترافورد في صيف 2021 لكنه غادر الفريق في نوفمبر 2022 بعد خلافات كبيرة مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.