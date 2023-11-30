شقيق أليخاندرو غارناتشو يهاجم فرديناند.. ما علاقة رونالدو وميسي؟

اتهم روبرتو غارناتشو شقيق أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، اللاعب السابق ريو فرديناند بـ"اختلاق أشياء لإيجاد الكراهية" بعد أن ادَّعى أن ليونيل ميسي ألغى متابعة اللاعب غارناتشو بسبب إعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولا يخفى على الجميع إعجاب أليخاندرو غارناتشو برونالدو، وغالبًا ما يحتفل بتسجيل الأهداف على طريقة النجم البرتغالي.

وتصدر غارناتشو عناوين الأخبار عندما سجَّل أحد أفضل الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من ضربة خلفية رائعة خلال فوز مانشستر يونايتد 3/0 على إيفرتون في جوديسون بارك، يوم الأحد.