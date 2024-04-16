إيفرتون يستأنف ضد خصم نقطتين من رصيده بالدوري الإنجليزي
أعلن نادي إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه تقدم باستئناف ضد خصم نقطتين من رصيده فيما يتعلق بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الممتاز.
وقال إيفرتون في بيان: "يستطيع إيفرتون التأكيد أنه قدَّم رسميًّا استئنافه بشأن خصم النقطتين الذي فرضته لجنة تابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، بعد انتهاك قواعد الربح والاستدامة في العام المالي 2023".
واُتهم النادي في يناير/ كانون الثاني الماضي بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز في سجلاته المالية لفترة تبدأ في 2019-2020 وتنتهي في 2022-2023.
وتعرَّض إيفرتون لخصم نقطتين من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر، وهو ثاني خصم للنقاط هذا الموسم، ما يعني تراجعه للمركز الـ16 في الترتيب.
كما تم خصم عشر نقاط من نادي مرسيسايد في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد اعترافه بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة لفترة التقييم المنتهية في موسم 2021-2022 رغم تخفيض الخصم إلى ست نقاط عند الاستئناف في فبراير/ شباط.