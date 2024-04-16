إيفرتون يستأنف ضد خصم نقطتين من رصيده بالدوري الإنجليزي

وقال إيفرتون في بيان: "يستطيع إيفرتون التأكيد أنه قدَّم رسميًّا استئنافه بشأن خصم النقطتين الذي فرضته لجنة تابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، بعد انتهاك قواعد الربح والاستدامة في العام المالي 2023".

واُتهم النادي في يناير/ كانون الثاني الماضي بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز في سجلاته المالية لفترة تبدأ في 2019-2020 وتنتهي في 2022-2023.