مدافع إيفرتون يهدد مستقبل 4 لاعبين مع مانشستر يونايتد

كشف موقع "ترنسفير" الفرنسي المتخصص في انتقالات لاعبي كرة القدم أن "زلزالا" ينتظر خط دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة التنقلات الصيفية المقبلة وذلك بعد صعود أسهم مدافع نادي إيفرتون الشاب ياراد برانثوايت بقوة كواحد من بين اللاعبين الذين يعتزم مالكو فريق الشياطين الحمر التعاقد معهم قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025.

وعلى الرغم من أن مانشستر يونايتد أظهر صلابة دفاعية لافتة خلال الموسم الجاري من مسابقة البريمرليغ باحتلاله المركز الرابع لأفضل الخطوط الدفاعية (39 هدفا في 28 مباراة) إلا أن المدرب الهولندي إريك تن هاغ وإدارة المان يونايتد يواصلان المشاورات بخصوص اللاعبين الذين سيتم تسريحهم في نهاية الموسم الحالي من بين رباعي خط الدفاع: هاري ماغواير ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف وجوني إيفانس.

وذكر تقرير "ترنسفير" أن كل لاعب من بين العناصر التي تشكل خط الدفاع في مانشستر يونايتد مهدد بالخروج في حال تم التعاقد مع برانثوايت (21 عاما) الذي كان علامة مضيئة في فريقه خلال الموسم الحالي.

وخاض مدافع منتخب إنجلترا (أقل من 23 عاما) هذا الموسم 25 مباراة في الدوري فيما يحتل فريقه إيفرتون، تماما مثل مانشستر يونايتد المرتبة الرابعة في صلابة الدفاع (39 هدفا).

ويسعى مانشستر يونايتد إلى إجراء عديد التحويرات في كامل الخطوط تحسبا للموسم المقبل، لكن دفاع الفريق هو الذي سيكون محل أولوية من قبل إدارة فريق الشياطين الحمر.

وبعد 28 جولة من البريمرليغ يحتل المان يونايتد المركز السادس برصيد 47 نقطة على بعد 17 نقطة كاملة من المتصدرين أرسنال وليفربول.