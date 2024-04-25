توني كروس يستفز برشلونة بتصريح مثير

أدلى لاعب خط وسط ريال مدريد، توني كروس بتصريح مثير بعد أيام من الكلاسيكو المثير للجدل أمام برشلونة الأحد الماضي والذي حسمه الفريق الملكي (3 ـ 2) قاطعًا بذلك خطوة إضافية نحو إحراز لقب "الليغا".

وحقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا وصعبًا في سعيه الدؤوب نحو التتويج وذلك قبل أيام من موقعة أخرى صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، لكن الألماني توني كروس، إحدى ركائز الميرينغي خرج بتصريح مثير حول أداء الفريقين في الكلاسيكو بقوله إن فريقه "كان قادرًا على هزم برشلونة (4 ـ 0) لو أنه قدم المردود المعتاد" وفق قوله.

وقال كروس: "بصراحة، لم تكن مباراة الكلاسيكو جيدة، كلا الفريقين لم يلعب بمستوى مرضٍ ولم يقدم الأداء المنتظر، بالنسبة إلينا لو لعبنا بشكل جيد بالفعل، لكان بإمكاننا التغلب على برشلونة 4-0."