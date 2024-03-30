التعادل يحسم مواجهة مازيمبي وبترو أتلتيكو في ربع نهائي دوري الأبطال

حسم التعادل دون أهداف مباراة تي.بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية وضيفه بترو أتليتيكو الأنغولي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت في لوبومباتشي.

وسيطر مازيمبي على المباراة وأطلق لاعبوه 28 تسديدة بينها أربع على المرمى مقابل تسديدتين بينهما واحدة فقط على المرمى للضيوف.

كما استحوذ أصحاب الأرض على الكرة بنسبة 60 بالمئة مقابل 40 بالمئة لبترو أتليتيكو لكن دون فعالية على المرمى حيث نجح الضيوف في الحفاظ على نظافة شباكهم حتى النهاية لي

وتنتظر مازيمبي مهمة شاقة في لواندا يوم السبت المقبل في مباراة الإياب حيث يكفي الفوز بأية نتيجة بترو أتلتيكو الأنغولي للتأهل للدور نصف النهائي من المسابقة.

وسبق لمازيمبي الكونغولي أن أحرز لقب دوري أبطال إفريقيا في خمس مناسبات آخرها 2015 فيما لم يحقق بترو أتلتيكو الأنغولي أي لقب قاري في تاريخه.

وكان الأهلي المصري فاز في تنزانيا على مضيفه سيمبا، الجمعة، بهدف دون رد في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي.

وتقام لاحقا مباراتا الترجي التونسي أمام أسيك أبيدجان الإيفواي في تونس، ويانغ أفريكانز التنزاني مع صن داونز الجنوب إفريقي في دار السلام.