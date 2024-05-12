توقع "مفاجئ" من أسطورة النصر السعودي لأزمة "الممر الشرفي" (صورة)
تحدث فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر السعودي، عن أزمة الممر الشرفي التي اندلعت بقوة خلال الأيام الأخيرة بالأوساط الرياضية السعودية.
وأحرز الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الـ19 في تاريخه، معززًا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم متذيل الترتيب أمس السبت، ليبتعد فريق المدرب جورجي جيسوس عن أقرب منافسيه بفارق لا يمكن تعويضه.
ورفع الهلال، الذي فاز في 29 مباراة وتعادل مرتين ولم يتلق أي خسارة، رصيده إلى 89 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني قبل ثلاث جولات على النهاية.
واستعاد الهلال اللقب بعد عام واحد من خسارته لصالح الاتحاد حامل اللقب الذي يحتل المركز الخامس حاليًّا.
ممر الشرف
وستكون مباراة نادي الهلال السعودي القادمة بمسابقة الدوري أمام النصر في الـ17 من الشهر الجاري، وهو ما فتح جدلًا حول إقامة أصحاب الأرض ممرًّا شرفيًّا للأبطال.
وغرد الهريفي عبر إكس :" ليس عيبًا أن يعمل النصر، ممرًّا شرفيًّا للهلال، فقد سبق أن فعلها الهلال عام 89. هذا عهد جديد ومرحلة مهمة ومتنوعة في كل شيء أتمنى وأتوقع حدوث ذلك".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من نادي النصر حول إمكانية عمل ممر شرفي لنادي الهلال في المباراة القادمة بين الفريقين.