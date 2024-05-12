توقع "مفاجئ" من أسطورة النصر السعودي لأزمة "الممر الشرفي" (صورة)

تحدث فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر السعودي، عن أزمة الممر الشرفي التي اندلعت بقوة خلال الأيام الأخيرة بالأوساط الرياضية السعودية.

وأحرز الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الـ19 في تاريخه، معززًا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم متذيل الترتيب أمس السبت، ليبتعد فريق المدرب جورجي جيسوس عن أقرب منافسيه بفارق لا يمكن تعويضه.

ورفع الهلال، الذي فاز في 29 مباراة وتعادل مرتين ولم يتلق أي خسارة، رصيده إلى 89 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني قبل ثلاث جولات على النهاية.

واستعاد الهلال اللقب بعد عام واحد من خسارته لصالح الاتحاد حامل اللقب الذي يحتل المركز الخامس حاليًّا.