هدف سفيان رحيمي الخيالي في مرمى يوكوهاما (فيديو)
سجل المغربي سفيان رحيمي هدفًا رائعًا للعين الإماراتي في مرمى يوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم السبت على ملعب (هزاع بن زايد) بالإمارات.
وتسلم رحيمي الكرة ووجه تسديدة قوية سكنت شباك الفريق الياباني ليعزز تقدم العين بنتيجة 3-1 في الدقيقة 69 من عمر المباراة.
وافتتح سفيان رحيمي التهديف في مباراة الإياب ضد يوكوهاما في الدقيقة 8 قبل أن يحرز كاكو الهدف الثاني من ضربة جزاء لصالح العين في الدقيقة 33.
وقلص يوكوهاما الفارق في الدقيقة 40 عن طريق لاعبه يان ماتيوس، وتعرض لاعبه ويليام بوب للطرد في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.
وأنهى يوكوهاما لقاء الذهاب على ملعبه في اليابان بالفوز بنتيجة 2-1.
ويحلم العين بحصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد التتويج الوحيد عام 2003.
وقدم العين مستويات رائعة على صعيد بطولة دوري أبطال آسيا خلال مشواره بالبطولة وحقق الفوز على عملاقي الدوري السعودي الهلال والنصر ليقطع طريقه نحو المباراة النهائية.
ويحتاج العين للفوز بفارق هدفين للتتويج بشكل رسمي خاصة مع إلغاء قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض من جانب الاتحاد الآسيوي في بطولاته القارية.