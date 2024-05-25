هدف سفيان رحيمي الخيالي في مرمى يوكوهاما (فيديو)

سجل المغربي سفيان رحيمي هدفًا رائعًا للعين الإماراتي في مرمى يوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم السبت على ملعب (هزاع بن زايد) بالإمارات.

وتسلم رحيمي الكرة ووجه تسديدة قوية سكنت شباك الفريق الياباني ليعزز تقدم العين بنتيجة 3-1 في الدقيقة 69 من عمر المباراة.