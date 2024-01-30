تقرير: راشفورد يمر بحالة من تدمير الذات
نقلت شبكة "talkSPORT" عن مقربين من ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد أن الدولي الإنجليزي يمر بحالة "تدمير الذات".
ويقدم راشفورد مستوى مخيبا هذا الموسم، بعد أن تألق في الموسم الأول مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.
وسجل راشفورد أربعة أهداف فقط وصنع هدفين في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وبعد تسجيله في مباراتين متتاليتين ضد نوتنغهام فورست وتوتنهام، غاب راشفورد عن مباراة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نيوبورت كاونتي.
وقال تين هاغ إن راشفورد لم يكن متورطًا بعد أن أبلغ اللاعب عن مرضه.
لكن ذلك جاء بعد أن شوهد راشفورد في ملهى ليلي في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية، وذكرت صحيفة "ذا صن" أنه سيتم تغريم راشفورد.
وأضاف مصدر لصحيفة "ذا صن: "إنه لأمر مدهش أن يعتقد راشفورد أنه يمكنه أن يذهب إلى نادٍ مليء بالناس ويدعي أن ذلك لم يحدث، سيشعر المدير بالإحباط الشديد".
وقال مانشستر يونايتد، مساء الإثنين، في بيان: تحمل ماركوس المسؤولية عن أفعاله، لقد تم التعامل مع هذا باعتباره مسألة تأديبية داخلية، وهي مغلقة الآن".
ووفقا لشبكة "talkSPORT"، فإن طاقم تدريب مانشستر يونايتد يشعر بالقلق من أن أسلوب حياة راشفورد له تأثير سلبي على مستواه.
وقالت مصادر قريبة من اللاعب إن راشفورد في "وضع التدمير الذاتي الكامل"، وهناك مخاوف من أن الدائرة الداخلية لراشفورد لديها الكثير من السلطة على اللاعب الإنجليزي الدولي".
وأضافت: "ومع ذلك، فقد تلقى راشفورد إشادة واسعة النطاق لعمله الدؤوب لضمان توفير الحكومة وجبات مدرسية مجانية للشباب الضعفاء في إنجلترا طوال العطلات خلال جائحة كوفيد 19".
وتابعت: "لقد قيل إن هذا قد شتت انتباهه وساهم في نقص لياقته البدنية على أرض الملعب".
وكشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عن إجراء "مناقشة إيجابية" بين راشفورد وتين هاغ.
وقال رومانو: "لقد كانت مناقشة إيجابية وتم توضيح كل شيء داخليًا، راشفورد متاح أمام مانشستر يونايتد، وسيعود إلى التدريب في الأيام المقبلة للمباريات القادمة".
وأضاف: "من الواضح أن مانشستر يونايتد يتوقع أن يكون سلوك راشفورد مختلفًا في الأشهر المقبلة، إذ يريدون تحسين أدائه ولكن أيضًا عدم مواجهة أي مشاكل خارج الملعب".
وتابع: "دعونا نرى كيف ستسير الأمور، ولكن بالطبع من المهم للغاية أن يعود راشفورد ومانشستر يونايتد إلى لحظات الهدوء على أرض الملعب".