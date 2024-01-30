تقرير: راشفورد يمر بحالة من تدمير الذات

نقلت شبكة "talkSPORT" عن مقربين من ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد أن الدولي الإنجليزي يمر بحالة "تدمير الذات".

ويقدم راشفورد مستوى مخيبا هذا الموسم، بعد أن تألق في الموسم الأول مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

وسجل راشفورد أربعة أهداف فقط وصنع هدفين في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وبعد تسجيله في مباراتين متتاليتين ضد نوتنغهام فورست وتوتنهام، غاب راشفورد عن مباراة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نيوبورت كاونتي.

وقال تين هاغ إن راشفورد لم يكن متورطًا بعد أن أبلغ اللاعب عن مرضه.