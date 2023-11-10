تين هاغ: لسنا سعداء بأداء راشفورد

وكان طرد راشفورد، بعدما دهس كاحل إلياس جليرت أثناء محاولته تأمين الكرة، نقطة تحول في خسارة يونايتد 4-3 أمام كوبنهاجن بعدما أهدر الفريق الإنجليزي تقدمه 2-صفر.

وقال تين هاغ في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "ماركوس ليس سعيدًا، ونحن لسنا سعداء، ويتوقع الكثير من نفسه".

وأضاف: "في الوقت الحالي، ليس في أفضل حالاته، لكنني أعرف أنه سيعود، وأعرف أنه سيلعب بصورة أفضل، ويسجل الأهداف عندما يلعب الفريق بصورة أفضل، أنا واثق من ذلك".

وتابع: "إنه منخرط في الفريق تمامًا وعلى دراية تامة بكل شيء، لذا أعتقد أنه سيعود إلى المسار الصحيح".