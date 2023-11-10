تين هاغ: لسنا سعداء بأداء راشفورد
قال إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إن الفريق غير سعيد بأداء ماركوس راشفود الذي حصل على "بطاقة حمراء" ساهمت بخسارة الفريق بدوري أبطال أوروبا، لكن المدرب الهولندي يعتقد أن المهاجم الإنجليزي سيستعيد التألق.
وكان طرد راشفورد، بعدما دهس كاحل إلياس جليرت أثناء محاولته تأمين الكرة، نقطة تحول في خسارة يونايتد 4-3 أمام كوبنهاجن بعدما أهدر الفريق الإنجليزي تقدمه 2-صفر.
وقال تين هاغ في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "ماركوس ليس سعيدًا، ونحن لسنا سعداء، ويتوقع الكثير من نفسه".
وأضاف: "في الوقت الحالي، ليس في أفضل حالاته، لكنني أعرف أنه سيعود، وأعرف أنه سيلعب بصورة أفضل، ويسجل الأهداف عندما يلعب الفريق بصورة أفضل، أنا واثق من ذلك".
وتابع: "إنه منخرط في الفريق تمامًا وعلى دراية تامة بكل شيء، لذا أعتقد أنه سيعود إلى المسار الصحيح".
ويأمل المدرب الذي يتعرض لضغوط أن يحدث هذا سريعًا إذ يحتل فريقه المركز الثامن في الدوري برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، بفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.
وقال المدرب عن استعادة راشفورد التألق: "يمكن أن يحدث هذا سريعًا جدًا، وأحيانًا تحتاج مباراة واحدة فقط، وواثق أنه سيحقق ذلك".
وفي أسوأ بداياته لموسم منذ 1962 بعد خسارتين متتاليتين على ملعبه 3-صفر، خسر يونايتد 9 مرات في آخر 17 مباراة بكل المسابقات.
ويستضيف يونايتد منافسه لوتون تاون صاحب المركز 17 في الدوري بعدما تعادل 1-1 مع ليفربول مطلع الأسبوع الجاري.
وأحرز راشفورد (26 عامًا) هدفًا واحدًا في 10 مباريات بالدوري وانتقده تن هاج بعدما أقام احتفالاً بعيد ميلاده بعد خسارة يونايتد 3-صفر أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي.