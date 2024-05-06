"تناقض واضح".. عبدالله فلاتة ينتقد تصريحات سعد اللذيذ (فيديو)

وجه الناقد الرياضي عبدالله فلاتة انتقادات قوية إلى سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين ورئيس برنامج استقطاب اللاعبين، بسبب حديثه في المؤتمر الصحفي لقطاع الرياضة، الذي عقد أمس الأحد، للرد على التساؤلات بشأن آلية دعم أندية دوري روشن الموسم المقبل.

وكان اللذيذ قدر عدد اللاعبين الذين جلبهم البرنامج للأندية بـ 97، مؤكدًا تفاوض الأندية بنفسها مع 90% منهم ودخول الديون ضمن محددات توزيع الدعم وإبلاغ الأندية بالميزانيات قبل فترات الانتقالات، فيما وصف الإبقاء على لاعبين بأنه "شأن النادي واختياره".

فيما قال فلاتة في تصريحات تلفزيونية: "للأسف غابت الأرقام عن المؤتمر، الكل كان ينتظر ويترقب ثم يقال للإعلام إن الأرقام سرية، فلماذا لا تعطونا أرقامًا ومبالغَ إجمالية للأندية التي تم استقطاب لاعبين عالميين لها، افصحوا لنا عن أرقام الديون التي تحدثتم عنها، وما أعرفه جيدًا أن صندوق الاستثمارات عندما اشترى الأندية قام بتصفير الديون".