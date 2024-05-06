"تناقض واضح".. عبدالله فلاتة ينتقد تصريحات سعد اللذيذ (فيديو)
وجه الناقد الرياضي عبدالله فلاتة انتقادات قوية إلى سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين ورئيس برنامج استقطاب اللاعبين، بسبب حديثه في المؤتمر الصحفي لقطاع الرياضة، الذي عقد أمس الأحد، للرد على التساؤلات بشأن آلية دعم أندية دوري روشن الموسم المقبل.
وكان اللذيذ قدر عدد اللاعبين الذين جلبهم البرنامج للأندية بـ 97، مؤكدًا تفاوض الأندية بنفسها مع 90% منهم ودخول الديون ضمن محددات توزيع الدعم وإبلاغ الأندية بالميزانيات قبل فترات الانتقالات، فيما وصف الإبقاء على لاعبين بأنه "شأن النادي واختياره".
فيما قال فلاتة في تصريحات تلفزيونية: "للأسف غابت الأرقام عن المؤتمر، الكل كان ينتظر ويترقب ثم يقال للإعلام إن الأرقام سرية، فلماذا لا تعطونا أرقامًا ومبالغَ إجمالية للأندية التي تم استقطاب لاعبين عالميين لها، افصحوا لنا عن أرقام الديون التي تحدثتم عنها، وما أعرفه جيدًا أن صندوق الاستثمارات عندما اشترى الأندية قام بتصفير الديون".
وأضاف: "نادي الاتحاد السعودي مثلًا حصل على الرخصة الآسيوية قبل موضوع لجنة الاستقطاب، وهي لجنة ليست معنية بالديون وليس هذا الأمر من اختصاصها، ولا أعرف هل الأستاذ سعد اللذيذ تواجد في المؤتمر للحديث بصفته كممثل للجنة الاستقطابات أم لرابطة دوري روشن".
وتابع فلاتة: "كنت أتمنى أن أجد تبريرًا من المسؤولين للإرهاق الذي حصل للاعبيه أمام العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وكان من أبرز أسباب خروج الفريق من البطولة الآسيوية هو لجنة المسابقات في الرابطة التي أرهقت وأنهكت الهلال وجعلت الفريق يلعب شاردًا ذهنيًّا".
وأردف: "أقول للأستاذ سعد، لو أردت حلولًا ابحث عن السلبيات لكي تحقق الإيجابيات، ولكن كلامه في المؤتمر به تناقض واضح خصوصًا عندما سُئل عن نادي الاتفاق السعودي، وقال إنه يدعم نفسه من موارده وهذا متعارض مع ما قاله سابقًا: إنه تم تدعيمه من اللجنة، الاستقطابات مشروع دولة ودعم كبير لكل الأندية، ولكن وجدنا تبريرات غير منطقية وغير مقبولة إطلاقًا، الأندية عانت".
واستطرد: "كان هناك مشروع واضح للجنة، مثل الارتقاء بالمنافسات بشكل عام، وأيضا الحضور الجماهيري أصبح فيه تناقص في ظل وجود نجوم عالميين، وأيضا هناك تداخل مواعيد المباريات مع مواعيد الصلوات وهذا خلل مسؤول عنه الأستاذ سعد اللذيذ، بالتالي أي كلام لم يُرد عليه في المؤتمر الصحفي يعني أنه صحيح مثل تصريحات أنمار الحائلي".
وكان أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، انفجر غاضبًا مؤخرًا بعدما ودع الفريق بطولة كأس الملك بالهزيمة أمام الهلال، حيث قال في تصريحاته إن دعم الأندية غير متساو، ما سمح للهلال بتقوية صفوفه "بنسبة 150% والاتحاد ضعف بنسبة 150% عما كان عليه في الموسم الماضي".