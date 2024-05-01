أنمار الحائلي: ثوبي أبيض ولن أصمت.. وأخطأت باستمراري رئيسا للاتحاد (فيديو)

انفجر أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، غاضبا وأطلق تصريحات نارية عقب خسارة فريقه أمام الهلال، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأطاح الهلال، بمضيفه الاتحاد من الدور نصف النهائي، بعد الفوز بنتيجة 2-1 مساء يوم الثلاثاء على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويلعب الهلال في النهائي مع الفائز من مواجهة النصر والخليج التي تقام، اليوم الأربعاء.

وواصل الزعيم هيمنته على مباريات الكلاسيكو؛ إذ حقق الانتصار في المباريات السبع التي جمعت الفريقين هذا الموسم (2 في الدوري، و2 في دوري الأبطال، ومباراة في البطولة العربية للأندية، والسوبر السعودي، وكأس الملك).

وقال الحائلي: "أعتذر لكل جماهير الاتحاد، ومن المعيب والمخجل أن نتعرض لكل هذه الأخطاء التحكيمية خلال كل هذه السنوات، الموضوع لا يمكن أن يصل لهذه الدرجة، كيف لا تحتسب كرة حمد الله هدفا وكوليبالي غير مسار الكرة وأصبحت لعبة جديدة وسجلها النجم المغربي إلا لو صدرت قوانين جديدة لا نعرف عنها شيئا، هي مباراة كؤوس وتلعب بتفاصيل بسيطة تعطيك الفوز".

وأضاف: "لاعبونا قاتلوا وقدموا ما عليهم، ولكن هناك تفاصيل بسيطة غيرت مجرى المباراة بالكامل، نحن لا نعتذر عن أمور واهية ولكنها حدثت على أرض الملعب".