أنمار الحائلي: ثوبي أبيض ولن أصمت.. وأخطأت باستمراري رئيسا للاتحاد (فيديو)
انفجر أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، غاضبا وأطلق تصريحات نارية عقب خسارة فريقه أمام الهلال، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأطاح الهلال، بمضيفه الاتحاد من الدور نصف النهائي، بعد الفوز بنتيجة 2-1 مساء يوم الثلاثاء على ملعب "الجوهرة المشعة".
ويلعب الهلال في النهائي مع الفائز من مواجهة النصر والخليج التي تقام، اليوم الأربعاء.
وواصل الزعيم هيمنته على مباريات الكلاسيكو؛ إذ حقق الانتصار في المباريات السبع التي جمعت الفريقين هذا الموسم (2 في الدوري، و2 في دوري الأبطال، ومباراة في البطولة العربية للأندية، والسوبر السعودي، وكأس الملك).
وقال الحائلي: "أعتذر لكل جماهير الاتحاد، ومن المعيب والمخجل أن نتعرض لكل هذه الأخطاء التحكيمية خلال كل هذه السنوات، الموضوع لا يمكن أن يصل لهذه الدرجة، كيف لا تحتسب كرة حمد الله هدفا وكوليبالي غير مسار الكرة وأصبحت لعبة جديدة وسجلها النجم المغربي إلا لو صدرت قوانين جديدة لا نعرف عنها شيئا، هي مباراة كؤوس وتلعب بتفاصيل بسيطة تعطيك الفوز".
وأضاف: "لاعبونا قاتلوا وقدموا ما عليهم، ولكن هناك تفاصيل بسيطة غيرت مجرى المباراة بالكامل، نحن لا نعتذر عن أمور واهية ولكنها حدثت على أرض الملعب".
وعن رأيه في فوز الهلال على الاتحاد 7 مرات خلال البطولات المختلفة هذا الموسم، أشار الحائلي: "إذا كنت تريد الفوز فهناك أساسيات لكرة القدم وقواعد للعبة، ونحن كاتحاد فقدناها هذه السنة، الهلال زادت قوته 150% والاتحاد ضعف 150% إذا كنا نريد قياسها بهذا المقياس، والكلام محسوب علينا والآن سيقولون أنني أثير الرأي العام، ولكن كيف يقول أحد النقاد إن الدعم متساوِ بين الأندية وأنا ممنوع من الحديث في هذه النقطة، ولكن هل هذه معلومة من مصدر رسمي؟.. ومن بداية الموسم نقول إننا طلبنا لاعبين ولا أعرف من المسؤول، ومن المهم أن يصدر بيان واضح أو جدول بسيط يعرّف الجماهير بشفافية وبشكل واضح ما حصل عليه كل ناد".
وشدد: "أعترف أنني أخطأت باستمراري هذا الموسم؛ لأنه توجد فيه ضبابية ولم تكن هناك شفافية، فيه برنامج مسؤول عن استقطاب اللاعبين وغيرمصرح لي بالتحدث عنه، وفيه مدير للبرنامج ذكر إنه هو يجلب لاعبين ولكن لم يخرج أحد للرد عليه، وما أطلبه بيان واضح وبسيط عن كل ناد وما حصل عليه من تمويل، ولو ظهر أن كل ناد مثلا حصل على 500 مليون، وعمل إدارات الأندية كان بهذا السوء، يطلع كل مجلس إدارة يتحمل مسؤوليته وهم أول من يغادرون، ولكن لو كانت على الكيف والهواء لن نتحمل، لا أريد أن أخطئ ورياضتنا تمر بمرحلة انتقالية ولا نلوم أحدا ولكن تحملت الكثير وأكثر من هذا لن أتحمل، وتأتي لي رسائل بشكل مباشر أو غير مباشر بضرورة الصمت لكي لا تسقط عضويتي ولكن ثوبي أبيض ولن أصمت".
وأردف: " إحنا حصلنا على ناد كان على مشارف الهبوط من غير ميزانية وحققنا فيه دوري استثناء وتأهلنا لكأس العالم للأندية، تحدثنا وقلنا يا جماعة الخير حصلت معنا أخطاء وأخذوا لاعبينا للمنتخب الأولمبي رغم رفضنا، ولكن أكرر من بداية الموسم تحدثنا وشكونا ولكن أمور كثيرة حصلت على مدار الموسم خاطئة، أرجوكم اخرجوا للجمهور وقولوا ما حدث، فيه قواعد وميزان للعبة لكنه اختل واختلف ولو كلامي خطأ ردوا عليّ، ولو أخطأت سأعتذر وسأكون أول من يغادر، ولكن تضللون الناس وتميزون شخص عن الآخر وتقولون هذا الشخص دفع لجلب لاعبين لأندية معينة لا تضللوا الناس هذا الكلام غير صحيح لا يوجد شخص يدفع شيء للأندية الدولة هي من تدفع".
وكان الحائلي قد صرح سابقا أنه طلب دعم الاتحاد بلاعبين كبار مثل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ولكن لم يتم الأمر في النهاية.
يذكر أن آخر فوز للاتحاد أمام الهلال كان في أبريل 2021 لحساب الجولة 25 من دوري المحترفين السعودي، وفاز "العميد" يومها 2-0.