بايرن ميونخ يستقر على مدربه الجديد

كشفت شبكة "سكاي سبورت" أن بايرن ميونخ يخطط للتعاقد مع المدرب رالف رانجينك.

ويتولى توماس توخيل تدريب بايرن ميونخ، لكنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.

ووفقا للشبكة، فإن بايرن ميونخ يخطط لمنح رالف رانجنيك عقدا حتى 2027، وأضافت أنه سيتم إعطاؤه صلاحيات التأثير على التعاقدات.

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن إدارة بايرن ميونخ متفائلة بأن رانجنيك سيوافق على عرض النادي.

وتتوقع إدارة بايرن ميونخ أن يكون القرار بعد مباراة الذهاب ضد ريال مدريد، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي بايرن ميونخ منافسه ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في ذهاب نصف النهائي، وتقام مباراة الإياب يوم 8 مايو في مدريد.