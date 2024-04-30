بايرن ميونخ يستقر على مدربه الجديد
كشفت شبكة "سكاي سبورت" أن بايرن ميونخ يخطط للتعاقد مع المدرب رالف رانجينك.
ويتولى توماس توخيل تدريب بايرن ميونخ، لكنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.
ووفقا للشبكة، فإن بايرن ميونخ يخطط لمنح رالف رانجنيك عقدا حتى 2027، وأضافت أنه سيتم إعطاؤه صلاحيات التأثير على التعاقدات.
وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن إدارة بايرن ميونخ متفائلة بأن رانجنيك سيوافق على عرض النادي.
وتتوقع إدارة بايرن ميونخ أن يكون القرار بعد مباراة الذهاب ضد ريال مدريد، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلاقي بايرن ميونخ منافسه ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في ذهاب نصف النهائي، وتقام مباراة الإياب يوم 8 مايو في مدريد.
وتردد أن بايرن ميونخ كان يريد إعادة المدرب جوليان ناغلزمان، لكن الأخير جدد عقده مع منتخب ألمانيا حتى 2026.
ويريد بايرن ميونخ التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا؛ لتعويض إخفاقه المحلي؛ إذ نال باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني.
وودع بايرن ميونخ من الدور الثاني في كأس ألمانيا.
تعليق كيميتش
وكان جوشوا كيميتش قد علق على إمكانية التعاقد مع رانجنيك، وقال: "أنا أثق في رانجنيك للقيام بأي شيء، إذا نظرت إلى ماضيه وما حققه خلال مسيرته وحتى الآن، ستتأكد من ذلك".
وأضاف: "في لايبزيغ كان مهمًا للغاية بالنسبة لي، كنت مصابًا لكن رانجنيك منحني الوقت لاستعادة لياقتي البدنية حتى أستطيع الأداء على أعلى مستوى".