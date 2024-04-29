أنشيلوتي يختار "رجل المهام الصعبة" أمام بايرن ميونخ

وحطم كين أرقامًا قياسية عديدة في موسمه الأول مع بايرن ميونخ، رغم خسارة الفريق لقب الدوري الألماني لصالح بايرليفركوزن.

وحسب صحيفة ماركا، سوف يستمر أنشيلوتي في تعيين توني روديغير مدافع الفريق في مراقبة المهاجم الرئيسي للأندية المنافسة؛ ما يعني أن سيكون مكلفًا بمراقبة هاري كين تمامًا كما فعل مع إيرلينغ هالاند أمام مانشستر سيتي.