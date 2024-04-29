أنشيلوتي يختار "رجل المهام الصعبة" أمام بايرن ميونخ
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، بعض خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا غدًا الثلاثاء.
ويرغب ريال مدريد في تجنب استقبال أهداف أمام بايرن ميونخ خاصة في ظل امتلاكه ماكينة أهداف وهو الإنجليزي هاري كين.
وحطم كين أرقامًا قياسية عديدة في موسمه الأول مع بايرن ميونخ، رغم خسارة الفريق لقب الدوري الألماني لصالح بايرليفركوزن.
وحسب صحيفة ماركا، سوف يستمر أنشيلوتي في تعيين توني روديغير مدافع الفريق في مراقبة المهاجم الرئيسي للأندية المنافسة؛ ما يعني أن سيكون مكلفًا بمراقبة هاري كين تمامًا كما فعل مع إيرلينغ هالاند أمام مانشستر سيتي.
وسيتعيَّن على روديغير بذل مجهود كبير لحماية مرمى ريال مدريد من خطورة كين، خاصة أنه يتميز بأسلوب لعب مغاير لهالاند.
ويسعى ريال مدريد للخروج بنتيجة إيجابية أمام بايرن ميونخ في الذهاب قبل استقبال الفريق في ملعب سانتياغو برنابيو.
والمتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا سيواجه الفائز من بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان طرفا نصف النهائي الآخر.