تفاصيل "البند الصادم" في عقد موديست مع الأهلي

وتابع :"موديست لعب حاليا ثمانية وثلاثين في المئة فقط، كما أن المشاركة يجب أن تكون بشكل أساسي، أي أن اللاعب بعيد عن تحقيق نسبة المشاركة، كما توجد بنود أخرى تخص مساهماته في الأهداف".

ويعتبر مارسيل كولر، مدرب الأهلي موديست هو المهاجم الثاني في الفريق خلف الفلسطيني وسام أبو علي، وأمام المصري محمود عبد المنعم كهربا.

كولر كان طلب تجديد عقد موديست لموسم جديد، غير أن إدارة النادي الأهلي ممثلة في شركة الكرة ولجنة التخطيط لا تفضل استمراره، وهو القرار الأقرب حتى الآن.