تفاصيل "البند الصادم" في عقد موديست مع الأهلي
كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير، تفاصيل بند مثير للجدل في عقد الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.
وانضم موديست إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر لكنه لم يقنع مسؤولي النادي وجماهيره.
وقال شوبير، إن عقد موديست مع الأهلي يجدد تلقائيا، بناء على نسبة مشاركته في المباريات، وهو ما خلف غضبا كبيرا، خاصة أن مارسيل كولر مدرب الأهلي يشرك اللاعب بالفعل في عدد كبير من المباريات.
لكن الإعلامي المقرب من مجلس إدارة الأهلي، عاد ليكشف تفاصيل جديدة بخصوص البند الذي وصفه كثيرون بالصادم في عقد المهاجم الفرنسي.
وكشف شوبير، أن عقد موديست يجدد تلقائيا بالفعل، لكن بشرط وصوله إلى المشاركة في خمسة وسبعين في المئة من مباريات الفريق.
وتابع :"موديست لعب حاليا ثمانية وثلاثين في المئة فقط، كما أن المشاركة يجب أن تكون بشكل أساسي، أي أن اللاعب بعيد عن تحقيق نسبة المشاركة، كما توجد بنود أخرى تخص مساهماته في الأهداف".
ويعتبر مارسيل كولر، مدرب الأهلي موديست هو المهاجم الثاني في الفريق خلف الفلسطيني وسام أبو علي، وأمام المصري محمود عبد المنعم كهربا.
كولر كان طلب تجديد عقد موديست لموسم جديد، غير أن إدارة النادي الأهلي ممثلة في شركة الكرة ولجنة التخطيط لا تفضل استمراره، وهو القرار الأقرب حتى الآن.