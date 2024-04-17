موقف سيد عبدالحفيظ من العودة للأهلي
كشف مصدر مقرب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، حقيقة وجود مفاوضات وتواصل من النادي الأهلي لعودته إلى منصبه من جديد.
وفي الرابع من أغسطس من العام الماضي 2023، أعلن النادي الأهلي رحيل مدير الكرة سيد عبدالحفيظ، وتعيين خالد بيبو مكانه.
وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن إدارة الأهلي تفكر في عودة عبدالحفيظ إلى منصبه مرة أخرى؛ بسبب مشاكل خالد بيبو مدير الكرة مع اللاعبين، فضلا عن طلب مارسيل كولر عودته.
وقال مصدر مقرب من سيد عبدالحفيظ، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الرجل يرفض حاليا فكرة العودة للنادي الأهلي بشكل نهائي.
وأكد المصدر أن عبدالحفيظ لم يتواصل مع مارسيل كولر مدرب الأهلي، نافيًا في الوقت ذاته طلب المدرب السويسري عودته من جديد.
وتمنى سيد عبدالحفيظ التوفيق لخالد بيبو، مؤكدا أن هناك تعجلا في التقييم والحكم على خالد بيبو.
واختتم بأن عبدالحفيظ حاليا يفكر في العمل الإعلامي، ولا ينوي العودة للأهلي من جديد في الفترة الجارية.
يذكر أن تقارير إعلامية مصرية كشفت عن انفلات غرفة تغيير ملابس الأهلي المصري، بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما، في قمة الدوري المصري الممتاز، مساء الاثنين.
ووفقا لما رصدته قناة "TEN"، فإن محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الفريق عندما علم بتواجده على دكة الاحتياطي عبّر عن غضبه بشكل قوي، وحدث خلاف مع خالد بيبو، الذي شعر أن كهربا تعدى حدوده في هذا التوقيت وصوته ارتفع، وبالتالي تم توقيع عقوبة مالية عليه؛ بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية.