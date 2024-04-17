موقف سيد عبدالحفيظ من العودة للأهلي

وفي الرابع من أغسطس من العام الماضي 2023، أعلن النادي الأهلي رحيل مدير الكرة سيد عبدالحفيظ، وتعيين خالد بيبو مكانه.

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن إدارة الأهلي تفكر في عودة عبدالحفيظ إلى منصبه مرة أخرى؛ بسبب مشاكل خالد بيبو مدير الكرة مع اللاعبين، فضلا عن طلب مارسيل كولر عودته.

وقال مصدر مقرب من سيد عبدالحفيظ، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الرجل يرفض حاليا فكرة العودة للنادي الأهلي بشكل نهائي.

وأكد المصدر أن عبدالحفيظ لم يتواصل مع مارسيل كولر مدرب الأهلي، نافيًا في الوقت ذاته طلب المدرب السويسري عودته من جديد.

وتمنى سيد عبدالحفيظ التوفيق لخالد بيبو، مؤكدا أن هناك تعجلا في التقييم والحكم على خالد بيبو.

واختتم بأن عبدالحفيظ حاليا يفكر في العمل الإعلامي، ولا ينوي العودة للأهلي من جديد في الفترة الجارية.