الطائي يباغت النصر بالدبابة

ويلعب النصر ضد الطائي ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، يوم السبت 30 مارس 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ونشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن ريجيكامب، مدرب الطائي، يفكر في إشراك المهاجم الكرواتي ماركو دوجاندزيتش، وعبد العزيز مجرشي، الظهير الأيمن، أساسيين أمام النصر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل الطائي أن ريجيكامب ركز على دوجاندزيتش، الملقب بـ"الدبابة" في التدريبات خلال التوقف، حيث يفكر في مفاجأة النصر، وإقحامه في التشكيل الأساسي، بعد أن كان حبيس دكة البدلاء في الفترة الماضية.

دوجاندزيتش سجّل هدفًا وحيدًا منذ بدء الموسم، ما جعل موقعه بين الأساسي كمهاجم لفريق الطائي بقرار من المدرب الذي يسعى لمباغتة النصر به.

وأضافت: "كما يسعى المدرب الروماني إلى إعادة الظهير الأيمن عبد العزيز مجرشي للتشكيل الأساسي، على حساب الظهير صفوان الجهني".