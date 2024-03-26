مورينيو يكشف سبب سفره الدائم إلى السعودية.. ويفتح الباب أمام النصر

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق روما، سفره بشكل دائم للسعودية خلال الفترة الأخيرة، فاتحًا في الوقت نفسه الباب أمام احتمالية قيادة النصر بعد إشادته بكريستيانو رونالدو، نجم "العالمي".

وأصبح مورينيو متعطلاً عن العمل، منذ شهر يناير الماضي، حيث تمت إقالته من قِبل روما لسوء نتائج الفريق.

وقال مورينيو في حواره مع فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" وخبير سوق الانتقالات: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو فتح الباب من حيث الاعتقاد بأنه يمكنك العيش والاستمتاع بتطور البلد هناك، ورؤية أنها تريد أن تكون دولة مختلفة من حيث كرة القدم والشغف لديها".

وكان كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى النصر السعودي، في يناير 2023، وتبعه العديد من اللاعبين العالميين على رأسهم: كريم بنزيما، وساديو ماني، ونيمار، ورياض محرز، ونغولو كانتي، وغيرهم.