مورينيو يكشف سبب سفره الدائم إلى السعودية.. ويفتح الباب أمام النصر
كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق روما، سفره بشكل دائم للسعودية خلال الفترة الأخيرة، فاتحًا في الوقت نفسه الباب أمام احتمالية قيادة النصر بعد إشادته بكريستيانو رونالدو، نجم "العالمي".
وأصبح مورينيو متعطلاً عن العمل، منذ شهر يناير الماضي، حيث تمت إقالته من قِبل روما لسوء نتائج الفريق.
وقال مورينيو في حواره مع فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" وخبير سوق الانتقالات: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو فتح الباب من حيث الاعتقاد بأنه يمكنك العيش والاستمتاع بتطور البلد هناك، ورؤية أنها تريد أن تكون دولة مختلفة من حيث كرة القدم والشغف لديها".
وكان كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى النصر السعودي، في يناير 2023، وتبعه العديد من اللاعبين العالميين على رأسهم: كريم بنزيما، وساديو ماني، ونيمار، ورياض محرز، ونغولو كانتي، وغيرهم.
وأضاف: "تلقيت عرضًا من السعودية، وكان مهمًا وكبيرًا من الناحية المادية، لكنني رفضته لأن التزامي مع روما (كان مدربًا للفريق آنذاك)، والتواجد في البطولات الأوروبية كان أكثر أهمية بالنسبة لي".
وأردف: "إذا سألتني عن المستقبل، فقد علّمتني التجربة ألا أقول لا أبدًا، ولكن إذا سألتني لماذا أسافر، اليوم، إلى السعودية، فذلك لأنني سأستمتع بثلاثة أيام بمشاهدة الملاكمة، ومشاهدة الفورمولا 1، مع بعض الأصدقاء".
وأردف: "ليس لأنني سأوقّع أي عقد، لأن لدي، الآن، الوقت حتى نهاية الموسم لاتخاذ القرار الصحيح".
وربط البعض تصريحات مورينيو وإشادته بخطوة رونالدو بالانتقال للسعودية بإمكانية قيادة النصر في ظل سوء نتائج الفريق الفترة الماضية، وما تردد عن إمكانية رحيل لويس كاسترو، المدرب الحالي للفريق.