إيقاف متسابق الدراجات الأسترالي ستانارد 4 سنوات
عاقبت السلطات الرياضية متسابق الدراجات الأسترالي روبرت ستانارد بالإيقاف أربع سنوات؛ بسبب مخالفات لقواعد المنشطات تعود لعام 2018، لوجود خلل في جواز سفره البيولوجي.
وفي العام الماضي، أوقف الاتحاد الدولي للدراجات متسابق فريق ألبيسين-ديكونينك السابق مؤقتًا، كما تم استبعاده من الفريق الأسترالي للدراجات على الطرق في بطولة العالم في غلاسغو.
ونفى ستانارد ارتكاب أي مخالفات حين تم الإعلان عن إيقافه المؤقت العام الماضي.
ووجدت محكمة مكافحة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي للدراجات أن ستانارد انتهك قواعد مكافحة المنشطات باستخدام "مادة محظورة".
ومع ذلك، قررت المحكمة أن فترة الإيقاف يجب أن تبدأ من 17 أغسطس 2018، وهو اليوم الذي ظهر فيه أول خلل في جواز سفره البيولوجي.
وقال البيان، إن القرار أخذ في الاعتبار التأخير في إبلاغ الاتحاد الدولي للدراجات بالمشكلة التي يعاني منها المتسابق.
ولا يدافع ستانارد، الذي فاز بسباق والون البلجيكي عام 2022، عن ألوان أي فريق حاليا بعد انتهاء عقده مع ألبيسين-ديكونينك العام الماضي، لكن يحق له المنافسة مجددا بأثر فوري.
كما تم تغريم المتسابق (25 عاما) بنسبة 70% من راتبه في عامي 2018 و2019.
وجواز السفر البيولوجي هو سجل إلكتروني يتضمن نتائج جميع اختبارات المنشطات التي تم جمعها خلال فترة معينة.