إيقاف متسابق الدراجات الأسترالي ستانارد 4 سنوات

ووجدت محكمة مكافحة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي للدراجات أن ستانارد انتهك قواعد مكافحة المنشطات باستخدام "مادة محظورة".

ومع ذلك، قررت المحكمة أن فترة الإيقاف يجب أن تبدأ من 17 أغسطس 2018، وهو اليوم الذي ظهر فيه أول خلل في جواز سفره البيولوجي.

وقال البيان، إن القرار أخذ في الاعتبار التأخير في إبلاغ الاتحاد الدولي للدراجات بالمشكلة التي يعاني منها المتسابق.

ولا يدافع ستانارد، الذي فاز بسباق والون البلجيكي عام 2022، عن ألوان أي فريق حاليا بعد انتهاء عقده مع ألبيسين-ديكونينك العام الماضي، لكن يحق له المنافسة مجددا بأثر فوري.

كما تم تغريم المتسابق (25 عاما) بنسبة 70% من راتبه في عامي 2018 و2019.

وجواز السفر البيولوجي هو سجل إلكتروني يتضمن نتائج جميع اختبارات المنشطات التي تم جمعها خلال فترة معينة.