بروسيا دورتموند يستعد للتتويج بالدوري الألماني وبايرن ميونخ يأمل في نهاية درامية

ستكون منصة التتويج جاهزة أمام بروسيا دورتموند في أكثر نهاية مثيرة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم خلال أكثر من عشر سنوات حين تتوق جماهيره لتحقيق اللقب الأول خلال 11 عاما عند استضافة ماينز بعد غد السبت.

ويحتاج الفريق المنتمي لوادي الرور، الفائز بالدوري لآخر مرة في 2012 تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، إلى هذا الانتصار من أجل التتويج في آخر يوم بالموسم في استاده الذي يسع 81 ألف مشجع وبيعت كل تذاكره.

ويتفوق بروسيا دورتموند بنقطتين على بايرن ميونخ ويدرك المتصدر أنه يمكنه التتويج حتى في حالة التعادل أو الهزيمة لكن يتوقف هذا على نتيجة بايرن أمام كولن.

لكن في بروسيا دورتموند لا حديث سوى عن الانتصار.