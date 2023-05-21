ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يتخطى أوغسبورغ ويخطف القمة من بايرن ميونخ

ويدين بروسيا بهذا الفوز إلى لاعبه الإيفواري سباستيان هيلر بعد نجاحه في "قهر السرطان" ونجاحه في تسجيل هدفين من الثلاثية.

وغاب سباستيان هيلر عن الفريق منذ بداية الموسم بعد تشخيص إصابته بمرض "سرطان الخصية" قبل بدء الدوري، وعاد للعب مجددا في شهر مارس الماضي.

وجاءت ثلاثية بروسيا دورتموند عن طريق سبيستيان هالير(هدفين) في الدقائق 58، 84 بينما جاء الهدف الأخير عن طريق براندت في الدقيقة 93.