ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يتخطى أوغسبورغ ويخطف القمة من بايرن ميونخ
خطف فريق بروسيا دورتموند صدارة ترتيب الدوري الألماني، بعد نجاحه في الفوز على نظيره أوغسبورغ بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من البوندسليغا.
ويدين بروسيا بهذا الفوز إلى لاعبه الإيفواري سباستيان هيلر بعد نجاحه في "قهر السرطان" ونجاحه في تسجيل هدفين من الثلاثية.
وغاب سباستيان هيلر عن الفريق منذ بداية الموسم بعد تشخيص إصابته بمرض "سرطان الخصية" قبل بدء الدوري، وعاد للعب مجددا في شهر مارس الماضي.
وجاءت ثلاثية بروسيا دورتموند عن طريق سبيستيان هالير(هدفين) في الدقائق 58، 84 بينما جاء الهدف الأخير عن طريق براندت في الدقيقة 93.
بهذه النتيجة، يتصدر فريق بروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الوصيف.
بينما حل فريق أوغسبورغ في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.
وتتبقى جولة وحيدة في بطولة الدوري الألماني لحسم الفائز باللقب بين الفريقين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني: