موقف جادون سانشو من العودة إلى مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" موقف جادون سانشو مع العودة إلى مانشستر يونايتد.
وغادر سانشو إلى بروسيا دورتموند في يناير الماضي بنظام الإعارة بعد خلاف مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، الذي اعتمد على اللاعب ثلاث مرات فقط قبل أن يغادر في السوق الشتوي.
وبحسب "ديلي إكسبريس"، فإن سانشو لا يريد العودة إلى مانشستر يونايتد طالما بقي إيريك تين هاغ مسؤولا عن تدريب الفريق.
ولم يلعب سانشو مع مانشستر يونايتد منذ أغسطس بعد خلافه مع تين هاغ، ويبدو أنه قد لا يرتدي قميص مانشستر يونايتد مرة أخرى إذا بقي تين هاغ في منصبه الموسم المقبل.
وأكدت الصحيفة أن سانشو غير مهتم بالعودة إلى أولد ترافورد، الصيف المقبل.
وأوضحت أن سانشو يلوم تين هاغ على تراجع مسيرته ولا يريد اللعب تحت قيادة المدرب الهولندي مرة أخرى، ما يترك مستقبله محل شك كبير.
وذكرت أن هناك احتمالا بإعارة سانشو إلى بروسيا دورتموند لموسم آخر، حيث يعتقد المدير الرياضي للنادي الألماني سيباستيان كيل أن سانشو حريص على تمديد إقامته في ألمانيا.
وأضاف التقرير أن بروسيا دورتموند لن يتمكن من دفع راتب يقترب من الراتب الذي كان يتقاضاه سانشو في مانشستر يونايتد؛ ما يعني أنه سيحتاج إلى تخفيض راتبه للبقاء لمدة عام آخر.
وينتهي عقد سانشو في أولد ترافورد في يونيو 2026، مع وجود خيار للنادي لتمديد عقده حتى صيف 2027.
وشارك سانشو بانتظام مع بروسيا دورتموند منذ عودته إلى النادي في يناير، وسجل هدفه الأول في الدوري في الفوز، يوم السبت الماضي، على فيردر بريمن.
كما قدم سانشو تمريرتين حاسمتين في مبارياته الثماني مع النادي هذا الموسم.
ونقلت "ديلي إكسبريس" أن سانشو يمكن أن يتبعه ماسون غرينوود خارج مانشستر يونايتد، حيث يواجه أيضًا مستقبلًا غامضًا في أولد ترافورد.
ويقضي غرينوود، الموسم الحالي، على سبيل الإعارة في خيتافي، وسجل ثمانية أهداف في جميع المسابقات منذ انتقاله إلى إسبانيا، الصيف الماضي.
وقال جيم راتكليف مؤخرًا، إنه لم يتخذ قرارًا نهائيًّا بعد بشأن مستقبل غرينوود في مانشستر يونايتد، لكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أفاد أنه من المحتمل أن يتم بيع اللاعب في نهاية الموسم الحالي.
ومن المرجح أن يكون أي خروج بشكل دائم وليس بنظام الإعارة، وقال فابريزيو رومانو، إن أندية مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد تراقب الوضع.
وينتهي عقد غرينوود الحالي مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2025، على الرغم من أن اليونايتد لا يزال لديه خيار تفعيل التمديد لمدة عام واحد.