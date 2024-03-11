موقف جادون سانشو من العودة إلى مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" موقف جادون سانشو مع العودة إلى مانشستر يونايتد.

وغادر سانشو إلى بروسيا دورتموند في يناير الماضي بنظام الإعارة بعد خلاف مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، الذي اعتمد على اللاعب ثلاث مرات فقط قبل أن يغادر في السوق الشتوي.

وبحسب "ديلي إكسبريس"، فإن سانشو لا يريد العودة إلى مانشستر يونايتد طالما بقي إيريك تين هاغ مسؤولا عن تدريب الفريق.

ولم يلعب سانشو مع مانشستر يونايتد منذ أغسطس بعد خلافه مع تين هاغ، ويبدو أنه قد لا يرتدي قميص مانشستر يونايتد مرة أخرى إذا بقي تين هاغ في منصبه الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن سانشو غير مهتم بالعودة إلى أولد ترافورد، الصيف المقبل.