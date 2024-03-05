مفاجأة.. الأرقام ترجح كفة تن هاغ أمام هذا المدرب العالمي في المان يونايتد

وصل المدرب الهولندي إيريك تن هاغ إلى مباراته الواحدة بعد المائة على رأس مانشستر يونايتد، مساء الأحد في المباراة التي خسرها فريق الشياطين الحمر أمام مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف أمام مانشستر سيتي، وهي الخسارة التي تحمل الرقم 29 لتن هاغ حتى الآن، مقابل 12 تعادلا و60 انتصارا.

ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية تقريرا مفاجئا كشفت في أعقابه، أن المدرب الهولندي الذي كان على الدوام عرضة للانتقادات في أوساط النادي الأنجليزي، وكان مصيره مهددا بالإقالة بسبب تراجع النتائج، يملك أرقاما أفضل من عديد المدربين الذين تداولوا على تدريب المان يونايتد على مر التاريخ، وذلك في أول 100 مقابلة لهم مع الفريق.

وبلغت نسبة انتصارات تن هاغ على رأس مانشستر يونايتد 60 بالمائة، وهي نسبة تفوق بفضلها على مدربين مشهورين يتقدمهم مواطنه لويس فان خال، والبرتغالي جوزي مورينهو.

وقال التقرير إن لويس فان خال حقق 54 انتصارا في أول 100 مباراة مع المان يونايتد؛ أي أقل بست انتصارات عن أرقام تن هاغ، وهي النسبة نفسها من الانتصارات التي حققها النرويجي أولي غونار سولسكار، أما جوزي مورينهو؛ إذ حقق نسبة انتصارات بلغت 58 بالمائة مع الشياطين الحمر.

لكن المفاجأة الكبرى، وفقا لما أورده التقرير، أن إيريك تن هاغ حقق أرقاما أفضل من المدرب الأسطورة أليكس فيرغيسون، الذي قاد النادي لتزعم الكرة الأوروبية منتصف وأواخر التسعينيات من القرن الماضي.

وبلغت نسبة انتصارات فيرغيسون 59 بالمائة من جملة مبارياته على رأس المان يونايتد، لكن السير أليكس خاض 1500 مباراة بالتمام والكمال مع النادي، حقق فيها الفوز في 896 مرة، مقابل 338 تعادلا، و267 هزيمة.