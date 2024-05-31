عملاق الكرة السعودية الجديد يفاوض حارس الأهلي المصري

ويرغب نادي القادسية في عقد صفقات قوية في الموسم الرياضي القادم، بعد أن تحولت ملكيته إلى شركة "أرامكو"، وعاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا.

وقال مصدر مقرب من الشناوي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الحارس رحب بخوض التجربة في الدوري السعودي، وطلب منهم إرسال عرض رسمي للنادي الأهلي.

وتابع أن الشناوي حتى هذه اللحظة لم يبلغ الأهلي بالعرض الذي تقدم له، بانتظار أن يكون بشكل رسمي.

وأضاف أن القادسية يسعى بقوة لضم الشناوي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وأتم أن الشناوي يرغب في الخروج من الأهلي إلى الدوري السعودي، شرط أن يليق العرض به وبالنادي الأهلي.