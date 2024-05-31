عملاق الكرة السعودية الجديد يفاوض حارس الأهلي المصري
دخل نادي القادسية، عملاق الكرة السعودية الجديد، في مفاوضات مع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي المصري، لضمه في بداية الموسم، سواء للبيع النهائي، أو على سبيل الإعارة، بعد العودة إلى دوري روشن.
ويرغب نادي القادسية في عقد صفقات قوية في الموسم الرياضي القادم، بعد أن تحولت ملكيته إلى شركة "أرامكو"، وعاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا.
وقال مصدر مقرب من الشناوي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الحارس رحب بخوض التجربة في الدوري السعودي، وطلب منهم إرسال عرض رسمي للنادي الأهلي.
وتابع أن الشناوي حتى هذه اللحظة لم يبلغ الأهلي بالعرض الذي تقدم له، بانتظار أن يكون بشكل رسمي.
وأضاف أن القادسية يسعى بقوة لضم الشناوي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وأتم أن الشناوي يرغب في الخروج من الأهلي إلى الدوري السعودي، شرط أن يليق العرض به وبالنادي الأهلي.
يذكر أن نادي القادسية بدأ في مفاوضات لضم النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، مهاجم النادي الأهلي، ويسعى لضم الجزائري آدم وناس، لاعب ليل الفرنسي، وإبرام صفقات قوية أخرى.