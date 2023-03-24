الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي
يخوض منتخب مصر اليوم الجمعة، أول مواجهة رسمية تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا حين يستضيف مالاوي على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتقام البطولة القارية في شهر يناير المقبل في كوت ديفوار بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بتأجيلها إلى الشتاء لظروف الطقس في كوت ديفوار.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي، أبرز ملامح مباراة منتخبي مصر ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق علي محمد علي.
ترتيب المجموعة
يحتل منتخب مصر المركز الرابع والأخير في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بعدما خسر أمام إثيوبيا بنتيجة 0-2 وفاز على غينيا بنتيجة 1-0.
ويحتل منتخب مالاوي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعدما فاز على إثيوبيا بنتيجة 2-1 وخسر أمام غينيا بنتيجة 0-1.
ويتصدر المجموعة منتخب إثيوبيا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف، ويحتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
تاريخ المواجهات
بدأت لقاءات منتخبي مصر ضد مالاوي في دورة الألعاب الأفريقية 1978، وفاز منتخب مصر بنتيجة 4-1 بينما فاز منتخب مالاوي في دورة الألعاب الأفريقية 1987.
وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1990، وتعادلا بنتيجة 1-1 في مالاوي وفاز منتخب مصر بنتيجة 1-0 في القاهرة.
وتجدد الموعد في تصفيات كأس العالم 2010، وفاز منتخب مصر بنتيجة 2-0 بالقاهرة وفاز منتخب مالاوي بنتيجة 1-0.
وتقابل المنتخبان وديا العام 2009 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم فاز منتخب مصر بنتيجة 2-1 في مباراة ودية العام 2015 وهي آخر مواجهة بين المنتخبين.
أسلحة منتخب مصر
يتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز على حساب مالاوي في أول اختبار رسمي مع المدرب فيتوريا الذي قاد منتخب مصر خلفا للمدرب إيهاب جلال.
وخاض منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا 3 مباريات ودية فاز خلالها على النيجر بنتيجة 3-0 وتغلب على ليبيريا بالنتيجة نفسها، ثم فاز على بلجيكا بنتيجة 2-1.
وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: "سنخوض لقاء صعبا ولكننا في أتم الجاهزية ولن نتأثر بصيام رمضان وأتمنى فقط حضور الجماهير لدعمنا في هذه المواجهة".
ويعاني منتخب مصر من بعض الغيابات المؤثرة، خاصة في الجبهة اليمنى على رأسها أكرم توفيق وكريم فؤاد ثنائي الأهلي وعمر كمال لاعب فيوتشر بجانب الجناح الأيسر محمود حسن تريزيغيه لاعب طرابزون سبور التركي ومحمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي بسبب الإصابة.
ويعتمد فيتوريا على الأرجح على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي، خط الدفاع محمد عبدالمنعم وأحمد حجازي ومحمد هاني وأحمد فتوح.
ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره إمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" أو محمود حماده، مع ثلاثي خط الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.
أوراق مالاوي
يتطلع منتخب مالاوي لمواصلة مغامرته من أجل تحقيق هدف التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخه بعد مشاركته في نسخ 1984 و2010 و2021 والمشاركة الأخيرة صعد خلالها لدور الـ16.
ويقود منتخب مالاوي المدير الفني الروماني ماريو مارينكا الذي سبق له العمل قبل سنوات في فريق الشباب بنادي آرسنال الإنجليزي وفي كشافي نادي هيرتا برلين الألماني وواتفورد الإنجليزي.
وقال مارينكا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المجموعة متوازنة ولدينا رغبة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر رغم تواجد نجم عالمي بقيمة محمد صلاح قائد منتخب مصر ولكنه لم يسهم بأي أهداف في حوالي 10% من المباريات التي خاضها مع منتخب مصر، ونتمنى أن تكون مواجهتنا ضد الفراعنة من هذه النسبة".
ويعتمد منتخب مالاوي على تشكيلة تضم حارس المرمى تشارلز توم، وأمامه الرباعي لورانس تشازيا ودينيس تشيمبيزي وستانلي سانودي وجوميزجاني شيروا في خط الدفاع.
ويقود جون باندا خط الوسط وبجواره شيموموي إيدانا وبيتر باندا، مع ثلاثي الهجوم جابادينهو أخطر لاعبي منتخب مالاوي وستاين دافي وكودا ميابا.
وقال هشام عبد الرسول لاعب منتخب مصر الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة لن تكون سهلة بالنسبة لمنتخب مصر؛ لأن منتخب مالاوي قدم أداءً جيدًا وفاز على إثيوبيا وخسر في الدقيقة الأخيرة أمام غينيا.
وأوضح أن منتخب مصر مطالب بتسجيل هدف مبكر لتسهيل الأمور والضغط على دفاع مالاوي وعدم ترك المساحات للجناح جابادينهو.