الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي

يخوض منتخب مصر اليوم الجمعة، أول مواجهة رسمية تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا حين يستضيف مالاوي على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقام البطولة القارية في شهر يناير المقبل في كوت ديفوار بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بتأجيلها إلى الشتاء لظروف الطقس في كوت ديفوار.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي، أبرز ملامح مباراة منتخبي مصر ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فإلى السطور القادمة: