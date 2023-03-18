عودة محمود كهربا لقائمة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا
كشف البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، قائمة المعسكر المقبل الذي ستتخلله مواجهة مالاوي، يومي 24 و28 مارس، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024.
وشهدت قائمة منتخب مصر عودة محمود كهربا، بعد غياب لفترة طويلة بسبب الاستبعاد الفني ثم الإيقاف.
وضمت القائمة 24 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي.
الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - محمد حمدي - أحمد فتوح - أحمد حجازي - علي جبر - محمد عبدالمنعم - أسامة جلال.
الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمود حمادة - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - أحمد عبدالقادر.
الهجوم: مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.
ويملك منتخب مصر 3 نقاط، ويتذيل ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات، التي تضم مالاوي وغينيا وإثيوبيا.
وفاز منتخب مصر 1/0 على غينيا في الجولة الأولى قبل الخسارة 0/2 أمام إثيوبيا.