عودة محمود كهربا لقائمة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

كشف البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، قائمة المعسكر المقبل الذي ستتخلله مواجهة مالاوي، يومي 24 و28 مارس، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024.

وشهدت قائمة منتخب مصر عودة محمود كهربا، بعد غياب لفترة طويلة بسبب الاستبعاد الفني ثم الإيقاف.

وضمت القائمة 24 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي: