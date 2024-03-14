خسارة جائزتين.. مبابي يدفع ثمن حبه لريال مدريد
قد يخسر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، جوائز عديدة، إذا استمر على منوال مشاركاته القليلة مع فريقه، وذلك في أعقاب إعلانه الرحيل عن الفريق العاصمي.
مبابي يعاني الآن من عدم المشاركة مع باريس في الـ90 دقيقة كاملة خلال المباريات الأخيرة، عقب إعلانه الرحيل مجانا في الصيف.
ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إنه إذا استمر المهاجم دون اللعب لمدة 90 دقيقة، فقد يتعرض لخسارة جائزتين في الدوري الفرنسي.
وأوضحت: "لويس إنريكي قرر تقليص الدقائق لمهاجمه كيليان مبابي، بدافع أنه لن يستمر الموسم المقبل في باريس سان جيرمان، وهذا القرار قد يتسبب بحرمانه من الفوز بالحذاء الذهبي، بالإضافة إلى جائزة هداف الدوري الفرنسي".
وفاز مبابي 5 مرات متتالية بجائزة أفضل هداف في فرنسا، ويمكن أن يسجل رقما قياسيا تاريخيا، إذا حصد الجائزة مرة أخرى.
كما يحتل مبابي المركز الرابع في ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 21 هدفا، بفارق 9 أهداف خلف هاري كين (بايرن ميونخ) الذي لديه 30 هدفا في 2222 دقيقة.
وأصبحت مغادرة الفرنسي كيليان مبابي باريس سان جيرمان نحو ريال مدريد تتخذ صبغة رسمية يوما بعد يوم، بعد اتفاق اللاعب مع فريقه الجديد حتى على بعض التفاصيل، على غرار الرقم الذي سيحمله بعد انتقاله المرتقب خلال يونيو المقبل.
وقالت تقارير إخبارية إسبانية إن توقيع مبابي للريال أضحى في حكم المؤكد، وإن هداف مونديال 2022 اختار بالفعل رقم القميص الذي سيحمله في موسم 2024ـ 2025.