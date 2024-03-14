خسارة جائزتين.. مبابي يدفع ثمن حبه لريال مدريد

مبابي يعاني الآن من عدم المشاركة مع باريس في الـ90 دقيقة كاملة خلال المباريات الأخيرة، عقب إعلانه الرحيل مجانا في الصيف.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إنه إذا استمر المهاجم دون اللعب لمدة 90 دقيقة، فقد يتعرض لخسارة جائزتين في الدوري الفرنسي.

وأوضحت: "لويس إنريكي قرر تقليص الدقائق لمهاجمه كيليان مبابي، بدافع أنه لن يستمر الموسم المقبل في باريس سان جيرمان، وهذا القرار قد يتسبب بحرمانه من الفوز بالحذاء الذهبي، بالإضافة إلى جائزة هداف الدوري الفرنسي".