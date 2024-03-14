تحسبا لخروج مبابي.. باريس سان جيرمان يفاضل بين نجمي ليفربول والمان يونايتد

دفع الخروج، الذي أصبح في حكم المؤكد، للنجم كيليان مبابي من أسوار باريس سان جيرمان، إدارة النادي إلى البدء في تجهيز خطة بديلة لتعويض الفراغ الذي سيتركه الهداف التاريخي للنادي الباريسي.

ووفقا لما أوردته تقارير فرنسية وإنجليزية، وضع باريس سان جيرمان نصب اهتماماته نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، ماركوس راشفورد، والمهاجم الكولومبي لنادي ليفربول، للتعاقد مع أحدهما في الصيف المقبل.

ويملك راشفورد، الذي يحمل على عاتقه مسيرة المان يونايتد هذا الموسم، حظوة كبيرة من رئيس البي آس جي ناصر الخليفي للتعاقد معه، قبل الرحيل المرتقب جدا لمبابي نحو ريال مدريد، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وسجل الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 26 عامًا، هذا الموسم 7 أهداف، كما قدم 6 تمريرات حاسمة في 34 مباراة بجميع المسابقات، ورغم أنه لا يزال مرتبطًا بعقد حتى عام 2028 مع الشياطين الحمر، فإنه قد يكون هدفا أول للنادي الباريسي في يونيو المقبل.

وذكرت "ديلي ميرور" أن "باريس سان جيرمان سيقدم عرضا رسميا لراشفورد في الأسابيع المقبلة، رغبةً منه في عدم إهدار مزيد من الوقت، لكن هناك أكثر من مخطط بحوزة الملياردير القطري ناصر الخليفي، فإلى جانب راشفورد، أضحى النجم الجديد لليفربول لويس دياز، مهاجم منتخب كولومبيا، هدفا للفريق الباريسي."

ومع أنه لا توجد حتى الآن اتصالات رسمية من باريس سان جيرمان مع دياز، فإن رغبة متصدر الدوري الفرنسي في التعاقد مع الكولومبي تتصدر عناوين المواقع المتخصصة في تنقلات اللاعبين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" أن إدارة باريس سان جيرمان تفاضل بين ماركوس راشفورد ولويس دياز، لكنها تدرس مع ذلك خيارات أخرى بديلة، إذ إن هناك اسمين آخرين من الدوري الإيطالي يظهران في الأفق، ويتعلق الأمر بكل من النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي، والبرتغالي رافائيل لياو، جناح الميلان.