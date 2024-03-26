مكافأة خاصة لفينيسيوس جونيور أمام إسبانيا

وتلعب البرازيل مع إسبانيا في ملعب سانتياغو برنابيو، اليوم الثلاثاء، في إطار حملة لمناهضة العنصرية تحت شعار "جلد واحد".

وفي الموسم الماضي، أبلغت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني النيابة العامة عن عشر حالات مماثلة ضد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وسيقود فينيسيوس جونيور منتخب البرازيل في المباراة ضد إسبانيا، يوم الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسيحل فيني مكان دانيلو –الذي يحمل شارة القيادة- في القرار الذي يعد جزءًا من الإجراءات في المعركة ضد العنصرية.

واتخذ الاتحاد البرازيلي هذا الاختيار؛ لأنه يدرك أن مهاجم ريال مدريد هو بطل المباراة بلا منازع وشعارها هو مكافحة العنصرية.